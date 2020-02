Dawno temu w Elblągu... był skandal na Moście Wysokim

Wczoraj po południu na Moście Wysokim zebrał się tłum gapiów. Powodem zbiegowiska było zachowanie tutejszego pijanego handlarza, który groził tam nożem. Mężczyzna został aresztowany (AZ, czwartek, 22.02.1894 r.).

Nie znaleziono ciała

Mimo usilnych poszukiwań nie znaleziono dotąd ciała żony robotnika, która uległa wypadkowi podczas przechodzenia przez kładkę położoną na rzece Wąskiej (niem. Weeske). Ciało musiało najprawdopodobniej popłynąć do jeziora Druzno w wyniku podniesienia się stanu wód i silnego nurtu (AZ, wtorek, 20.02.1894 r.).

W Elblągu grasują złodzieje

Wczoraj wieczorem w holu tutejszego teatru w tłumie ukradziono z torebki pewnej kobiecie zamieszkałej przy ulicy Zielonej (niem. Alt. Grünstraße) zawiniętą w chusteczkę srebrną bransoletkę i srebrny łańcuszek. Z kolei pewnej kelnerce zatrudnionej przy Wewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Innerer Mühlendamm) ukradziono z jej pokoju złoty damski zegarek (AZ, środa, 21.02.1894 r.).

Awantura w lokalu przy Grobli Świętego Jerzego

Pewien zamieszkały przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) robotnik udał się wczoraj wieczorem do baru przy ulicy Grobli Świętego Jerzego (niem. Inn. St Georgendamm). Gdy odmówiono mu podania kolejnych trunków, mężczyzna wszczął awanturę, przewracał stoły i krzesła i groził gościom nożem. Ponieważ nie reagował na prośby oddalenia się z lokalu, wezwano funkcjonariusza policji, który aresztował awanturnika (AZ, wtorek, 27.02.1894 r.).

Co nowego w teatrze?

Z biura teatru wysłano do nas informację następującej treści: "Ze względu na wielokrotne prośby widzów jutro (środa) po raz kolejny zostanie wystawione przedstawienie pt. "Ptasi handlarz". Wejście za połowę ceny. W piątek zaplanowano wystawienie operetki "Boccaccio". Będzie to jednocześnie benefis kapelmistrza Singera" (AZ, środa, 28.02.1894 r.).

Koncert i tańce w Resursie Humanitas

Resursa Humanitas organizuje w poniedziałek wieczorem koncert połączony z tańcami, podczas którego zagra 5. Pułk Grenadierów pod kierunkiem kapelmistrza Theila [Resursa, czyli klub mieszczański, odegrała w historii Elbląga znaczącą rolę. Tu spotykali się najbardziej wpływowi elblążanie, tu dyskutowano o polityce i o kulturze. Tu odbywały się bale i koncerty. Kasyno założone zostało 7 listopada 1795 r. Jako „Ressource für alle Stände”. Dopiero w 1841 r. zmieniono nazwę na „Ressource Humanitas”. W roku 1846 stowarzyszenie za 10 000 talarów nabyło grunty pod ogród pomiędzy ulicami Peppera i Pocztową. W latach 1869-1870 zbudowano kolumnady i urządzono park na nowo. W 1871 r. ogród ten powiększono. Budynek kasyna wielokrotnie przebudowywano: w latach 60. XIX w., w 1879 i 1893 r. dzięki czemu siedziba Resursy Humanitas przyjęła kształt eklektycznych kamienic z efektowną elewacją od strony ul. Krótkiej. Dziś w Casinogarten jest park Planty – www. fotopolska.eu] (AZ, niedziela, 25.02.1894 r.).

Jak należy prać bieliznę?

Pewna praktyczna gospodyni domowa napisała taki list do naszej Redakcji: "Prawie każdego tygodnia jestem bombardowana podczas spotkań towarzyskich przy kawie w naszym teatrze czy po koncercie przez zaprzyjaźnione kobiety narzekaniami, że bielizna ich ukochanych mężów i dzieci szybko niszczy się podczas prania. Żeby uniknąć podobnych narzekań i ciągłych na nie odpowiedzi, chcę przekazać swoje doświadczenie na potrzeby ogółu. Codzienne ubrania nie powinny być prane w mydle i ciepłej wodzie. Należy cztery łyżki stołowe salmiaku rozpuścić w trzech litrach zimnej deszczówki i zamoczyć tam ubrania na 24 godziny. Następnie pierzemy je powierzchownie i zostawiamy znów na 24 godziny w tej samej mieszaninie. Potem należy wyżąć delikatnie wodę z ubrania i powiesić do wyschnięcia. Surowo unikać wykręcania ubrań. Jeśli będzie się tak postępowało z ubraniami codziennego użytku, nie należy obawiać się, że skurczą się albo "zrobią się sztywne jak deska" [salmiak - chlorek amonu – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i amoniaku. Obecnie stosuje się go jako lek wykrztuśny (składnik kropli anyżowych), dodatek do paszy dla bydła, składnik szamponu, w produktach spożywczych jako środek spulchniający i konserwujący. Wykorzystuje się go także w tak zwanej słonej lukrecji czy do produkcji cukierków o nazwie turecki pieprz - Wikipedia] (AZ, sobota, 24.02.1894 r.).