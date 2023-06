Dawno temu w Elblągu... doszło do bójki w gospodzie

Bracia August i Friedrich Gulke, Friedrich Möller i August Sawitzki znajdowali się 4 lutego w gospodzie Holm. Tutaj upili się, po czym zaczęli okładać się nożami, łyżwami i kijami. Sawitzki pierwszy chwycił po nóż. Potem nóż wyciągnął August Gulke i zadał cios Sawitzkiemu, podczas gdy jego brat Friedrich ruszył z kijem a Möller z łyżwami na Sawitzkiego - o tym pisała elbląska prasa w 1900 roku. O czym jeszcze?

Prokurator wnioskował o karę miesiąca pozbawienia wolności dla Augusta Sawitzkiego, dla Augusta Gulkego 6 miesięcy, dla Friedricha Gulkego i Friedricha Möllera po 2 miesiące więzienia. Sąd uniewinnił Sawitzkiego, ponieważ nie użył on swojego noża. August Gulke został skazany na 5 miesięcy więzienia i trzy tygodnie aresztu. Z kolei Friedricha Gulkego i Friedricha Möllera skazał ostatecznie na dwa miesiące więzienia (AZ, 10.06.1900)

Wycieczki szkolne czas zacząć

Po zielonych świątkach szkoły rozpoczęły, jak to zwykle bywa w tym okresie, wycieczki szkolne, a celem wypraw zamiejscowych szkół są obecnie romantyczne zakątki Elbląga. Stąd też wczoraj rano uczniowie młodszych klas malborskiego gimnazjum przybyli rannym pociągiem na elbląski dworzec o godz. 7:14, skąd udali się do Pęklewa (niem. Panklau) i do Kadyn (niem. Cadinen). Podróż powrotna miała miejsce o godz. 21:43 wieczorem. Z kolei o godz. 10 przybyły do Elbląga uczennice roku seminaryjnego oraz uczennice Wyższej Szkoły dla Dziewcząt z Kwidzyna (niem. Marienwerder), które po wspólnym posiłku w kasynie w towarzystwie swoich nauczycieli i nauczycielek udały się do Bażantarni (niem. Vogelsang) [...] (AZ, niedziela, 10.06.1900 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Czeladnik rzeźnicki Paul Kolberg miał 24 marca na Górze Cudów (niem. Wunderberg) wskutek zbyt szybkiej jazdy poważnie ranić również czeladnika rzeźnickiego Fischera. Prokurator zażądał 45 marek grzywny lub 15 dni więzienia. Sąd przystał na tę karę, przez wzgląd na to, że właśnie rzeźnicy mają w zwyczaju wskutek zbyt szybkiej jazdy doprowadzać do wypadków.

Robotnik Brönig z Szawałdu* (niem. Schawalde) żył ze swoją obecną żoną, z domu Schulz swego czasu na kocią łapę. Syna, który narodził się z tego związku, zarejestrował w urzędzie stanu cywilnego podając, że narodził się ze związku małżeńskiego. Prokurator wnioskował o 8 dni pozbawienia wolności. Sąd obniżył tę karę do trzech dni.

*osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Malbork na obszarze Wielkich Żuław Malborskich nad Nogatem – Wikipedia (AZ, środa, 13.06.1900 r.).

Nagła śmierć w drodze z pogrzebu

Gdy w ostatnią sobotę żona robotnika nazwiskiem Büttner z Nowakowa (niem. Bollwerk) wracała do domu z pogrzebu, w drodze nagle upadła, prawdopodobnie wskutek ataku serca. Zmarłą kobietę przyniesiono do domu, który jeszcze przed kilkoma godzinami opuściła cała i zdrowa. W drodze do domu nieboszczka rozmawiała jeszcze ze swoją towarzyszką o mowie pogrzebowej księdza (AZ, czwartek, 14.06.1900 r.).

Szkoły organizują wycieczki

Uczniowie młodszych i starszych klas Szkoły Realnej wybrali się wczoraj w towarzystwie swoich nauczycieli pociągiem odjeżdżającym z tutejszego dworca o godz. 15:09 na wycieczkę do Oliwy i Sopotu (niem. Zoppot), z której powrócili wieczorem o godz. 21. Z kolei najstarsi uczniowie wybrali się dziś rano o godz. 7:18 do miejscowości Nowa Wieś Cierpkie (niem. Neuendorf Friedheim), by przez las wybrać się do Czulpy (niem. Zölp)*. W drogę powrotną uczniowie udadzą się z Małdyt (niem. Maldeuten) przez Myślice (niem. Miswalde)* i przybędą do domu pociągiem o godz. 22.45 (AZ, piątek, 15.06.1900 r.).

*Czulpa - nieoficjalna nazwa przysiółka wsi Wilamowo w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Małdyty. Dawna osada młyńska, lokowana w 1345 jako osada młyńska na pół włóce. W roku 1782 były tu dwa domy, natomiast w 1858 w czterech gospodarstwach domowych było 33 mieszkańców – Wikipedia

*Myślice – wieś w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń – Wikipedia

