Dawno temu w Elblągu... gazety wychwalały hitlerowską młodzież

Wczoraj około południa nasze miasto ogarnął dźwięk fanfar i trąbek. Elbląska Hitlerjugend Bann 279 maszerowała na plac Ericha Kocha na apel - czytamy w elbląskiej prasie z 1941 roku. To kolejny odcinek naszego cyklu "Dawno temu w Elblągu" w nowej formule.

[dosł. „Młodzież Hitlera” – niemiecka organizacja młodzieżowa NSDAP zorganizowana na wzór paramilitarny w 1922 jako przybudówka Oddziałów Szturmowych (SA). Bann była jedną z jednostek tej organizacji, składającej się od 4 do 8 szczepów, od 3000 do 6000 chłopców – Wikipedia. Z kolei Erich-Koch-Platz, zwany także Aufmarschplatz lub Aufmarschgelände, jest obecnie stadionem klubu Concordia - przed rokiem 1945 był placem defilad, nazwanym na cześć Gauleitera i nadprezydenta prowincji Prusy Wschodnie. Był to charakterystyczny plac z trybuną, wybudowany specjalnie z przeznaczeniem na wiece partyjne, apele i przysięgi wojskowe, uroczystości państwowe etc. Otwarto go 22 sierpnia 1937 r. Spora część obchodów 700-lecia miasta w sierpniu 1937 r. odbyła się właśnie tutaj. Przed budową placu teren wraz z sąsiednim basenem wchodził w skład majątku Klein Röbern (Rubno Małe) z siedzibą przy obecnej ul. Moniuszki – www.fotokresy.pl].

Dowódca Hitlerjugend z Gdańska (niem. Danzig) Göpfert przybył do Elbląga, by pożegnać dowódcę Gutjahra, który od około półtora roku prowadzi tutaj jednostkę Bann i zakończył już swoją służbę oraz by wprowadzić nowego dowódcę dla rejonu elbląskiego nazwiskiem Grabowski. Gdy na miejsce przybył gdański dowódca, plac Ericha Kocha tworzył imponujący obrazek. Po obu stronach między trybunami maszerowały formacje Hilterjugend i Deutsches Jungvolk Pimpf ustawione w żołnierskim szyku, razem 3500 chłopców... Na największym schodku trybun stała w dużej reprezentacji kolumna z fanfarami, podczas gdy naprzeciwko witały wszystkich powiewające czarno-białe i czerwono – białe flagi Jungvolk i Hitlerjugend. [...]. Klimat podczas apelu organizacji Bann jest najlepszym przykładem na to, że elbląscy chłopcy potrafią maszerować tak, jak życzyłby sobie tego sam Führer [Deutsches Jungvolk – obowiązkowa, od 1939 r., organizacja w strukturach Hitlerjugend, zrzeszająca chłopców w wieku 10–14 lat. Opierała się na ideologii nazistowskiej oraz rasistowskiej wizji aryjskiej wyższości rasowej. Członkowie DJ byli uczeni od najmłodszych lat lojalności wobec Adolfa Hitlera oraz przykładania uwagi do rozwijania siły fizycznej, witalności, odwagi oraz zainteresowania militaryzmem. W nazistowskiej ideologii wierzono, że dzięki brutalności młodzież zrzeszona w DJ pozbędzie się słabości, dlatego kładziono szczególny nacisk na umiejętności przetrwania, pracy zespołowej, a także zdolności przywódcze. Członkowie nazywani byli oficjalnie Jungvolkjunge, a potocznie Pimpf. Po ukończeniu 14. roku życia chłopcy automatycznie stawali się członkami Hitlerjugend – Wikipedia] (AZ, poniedziałek, 03.03. 1941 r.).

Gościnny występ niemieckich artystów

Lila Kretschmar, pierwsza solowa tancerka domu operowego w Hanowerze i Guenter Hetz, pierwszy tancerz solowy Berlińskiej Opery Państwowej odbywają razem tournee po Europie i 14 marca odwiedzą Elbląg. Oboje tańczą w stylu hiszpańskim, ludowym i węgierskim. [...] Wielkimi krokami zbliża się ich występ, będzie to powtórka ich gościnnego występu w Berlinie. Jednak już sam program znacznie się różni od ówczesnego. Formy wyrazu mistrzowsko wyćwiczonego ciała w dzisiejszych zespołach tanecznych wielkich domów operowych są teraz różnorodne. [...] Każda grupa taneczna ma swój własny styl. [...] Gościnny występ w Elblągu zaplanowano na piątek, 14 marca. Przedsprzedaż odbędzie się tydzień wcześniej, a więc w piątek, 7 marca od godz. 11 w kasie teatru (AZ, poniedziałek, 03.03.1941 r.).

Srebrne gody państwa Liendner

Jutro Otto Liendner i jego żona Joanna, z domu Dehsombes, zamieszkali przy ulicy Kleista 11 świętują srebrną rocznicę ślubu. Pan Liendner brał udział w wojnie od samego początku do końca, wypełniając tym samym swój obywatelski obowiązek (AZ, poniedziałek, 03.03.1941 r.).