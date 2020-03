Dawno temu w Elblągu... mieszkało 89 685 osób

Pierwszego dnia lutego w Elblągu zanotowano dokładnie 89 772 mieszkańców. W ciągu miesiąca do naszego miasta napłynęło 546 osób, a 663 wyprowadziło się z Elbląga. Urodziło się 167 osób, zmarło 137, także pod koniec lutego liczba elblążan wyniosła w końcu 89 685, co oznacza w stosunku do stycznia, że jest nas mniej o 87 osoby. W okręgu elbląskim 419 osób zmieniło lokum (WZ, środa, 05.03.1941 r.).

89-latek z Tolkmicka świętuje urodziny

6 marca swoje 89. urodziny będzie świętował były rolnik i pracownik cegielni Johannes Rückbrot z Tolkmicka, rodowity tolkmiczanin, który spędził tutaj całe swoje pracowite życie. Od 15 lat pan R. jest rozwiedziony. Jest ojcem dwóch synów, którzy brali udział w wojnie i dwóch córek. Rodzina została pobłogosławiona sporą dziatwą. Bardzo żywotny jeszcze na duchu staruszek cieszy się swoimi 21 wnukami i 13 prawnukami. Mieszka obecnie na osiedlu czynszowym u swojej córki (WZ, wtorek, 04.03.1941 r.).

Wygrała 100 marek

Pewna gospodyni domowa wybrała się do sklepu po zakupy, po drodze przy ulicy Przymurze (niem. Mauerstraße) spotkało ją szczęście. Kupiła cztery losy, wśród których jeden przyniósł jej wygraną w kwocie 100 marek. Robienie zakupów sprawiło kobiecie tego dnia wiele radości (WZ, czwartek, 06.03.1941 r.).

Potrącony przez tramwaj

Wczoraj przed południem około godz. 9 przy ulicy Browarnej (niem. Ziesestraße) przed budynkiem o numerze 109 pewien robotnik został potrącony przez tramwaj. Mężczyzna przewrócił się, nie został jednak ranny i mógł dalej kontynuować swoją drogę pieszo (WZ, czwartek, 06.03.1941 r.).

Uszkodzono międzymiastową budkę telefoniczną

Budki telefoniczne Niemieckiej Poczty na terenie Elbląga często są dewastowane, plądrowane i strasznie brudzone. Ostatnio dzięki staraniom policji kryminalnej udało się schwytać dwóch uczniów w wieku 14 i 15 lat, którzy ukradli części aparatu telefonicznego z budki telefonicznej. I w tym miejscu apelujemy do społeczeństwa, by zwracać uwagę na to, gdy służące ogółowi budki telefoniczne Niemieckiej Poczty są dewastowane. W ten sposób ułatwimy znacznie pracę naszej policji. W myśl paragrafów od 317 do 320 każdemu, kto uszkodzi urządzenia telegraficzne służące celom publicznym, może zostać skazany na karę więzienia od jednego miesiąca do 3 lat (WZ, piątek, 07.03.1941 r.).

Tramwaj uszkodził samochód osobowy

Wczoraj po południu około godz. 16 tramwaj linii nr 1 na przystanku przy ulicy 1-Maja (niem. Adolf Hilter Straße) cofnął się trochę na zwrotnicy i zahaczył o stojący tam samochód osobowy uszkadzając lekko jego chłodnicę (WZ, piątek, 07.03.1941 r.).

Turniej szachowy u Schichaua

Elbląg wysuwa się na czołówkę, jeżeli chodzi o grę w szachy, o czym mówią mistrzowie szachowi Schmidt z Gdańska (niem. Danzig) i Ahues z Królewca (niem. Königsberg). Kręgosłupem elbląskich szachistów jest zakładowy związek szachowy Schichau, który liczy ponad pół tysiąca członków i cieszy się mianem najlepszego zakładowego związku szachowego na Wschodzie. Odnosił on wiele sukcesów podczas różnego rodzaju zawodów z królewczanami i gdańszczanami a w zeszłym roku w Monachium i w Wiedniu, które owiały go sławą daleko poza nasz region. By w środku samej wojny nie zaniedbać tych osiągnięć, zorganizowano wewnętrzny turniej, w ramach którego miesiąc w miesiąc gracze wszystkich kategorii walczyli o to, by dostać się do czołówki najlepszych szachistów zakładowego związku szachowego. [...] Zwycięzcą pierwszej klasy został, jak się spodziewano, pan Wittenberg, który tym samym potwierdził swoje mistrzostwo. Niespodzianką był awans pana Schilkego, który zajął drugie miejsce. Trzecie miejsce przypadło panu Herberowi, który jednocześnie był organizatorem tego turnieju. W drugiej kategorii szachowej zwyciężył ponownie Paul Page, został jednak ostro atakowany przez reprezentanta najmłodszego pokolenia, który ostatecznie uplasował się na drugim miejscu. Trzecie miejsce zajął pan Lehmann. Zwycięzcami trzeciej klasy szachowej zostali: Mergel, Friese i Baumgarth [...] (WZ, piątek, 07.03.1941 r.).