Dawno temu w Elblągu: Nauczyciele z Pangritz Kolonie wnioskowali o podwyżki

Pocztówka z Pangritz Kolonie. Zdjęcie pochodzi z serwisu polska-org.pl serwisu polska-

Nauczyciele z Pangritz Kolonie (dzisiejsza Zawada - red.) wystosowali wniosek do rządu królewskiego w Gdańsku z prośbą o podwyższenie ich wynagrodzeń. Chcieli jedynie, aby ich pensje wzrosły o kwotę składek mieszkaniowych, które musieli płacić […]. Jednak rząd królewski odrzucił tę prośbę, uzasadniając to tym, że w przypadku składek mieszkaniowych chodzi o niewielkie kwoty. Nawet biorąc pod uwagę te składki, wynagrodzenie jest odpowiednie do lokalnych warunków - pisała elbląska prasa w lipcu 1902 r. O czym jeszcze pisała?

Liczyli pasażerów Liczenie podróżnych będzie miało miejsce 18, 19 i 20 czerwca we wszystkich pociągach w okręgach Bydgoszczy (niem. Bromberg), Gdańsku (niem. Danzig) i Królewcu (niem. Koenigsberg). Liczenia są przeprowadzane przez obsługę pociągu i służą jako podstawa do określenia przeglądu ruchu pasażerskiego (AZ, środa, 18.06.1902 r.). Jubileusz 25-lecia pracy Inżynier Otto Kienast z tutejszej firmy Schichaua obchodzi 1 lipca jubileusz 25-lecia pracy. Z tej okazji firma nie omieszka uczcić jubilata wieczorem dżentelmeńskim w loży (AZ, wtorek, 01.07.1902 r.). Zakłócenia w ruchu tramwajowym na trasie do Bażantarni Elbląskie tramwaje elektryczne zrobiły wczoraj niezły interes z okazji koncertu koła śpiewaczego Liedertafel w Bażantarni (niem. Vogelsang). Prawie połowa osób, która wzięła udział w koncercie, skorzystała z tramwaju jako środka lokomocji. Wystąpiły niewielkie zakłócenia w funkcjonowaniu tramwajów, ponieważ jeden wagon musiał zostać tymczasowo zatrzymany na linii […]. (AZ, wtorek, 01.07.1902 r.). Złote gody... Złote gody świętuje dziś rentier Adolf Liedtke wraz z małżonką zamieszkały przy ulicy Stary Rynek 61 (niem. Alter Markt). Jego Królewska Mość Cesarz przekazał małżonkom medal z okazji rocznicy ślubu, który dostarczył im wielebny Burry (AZ, środa, 02.07.1902 r.). ... i Srebrne gody Rektor Rettich z Piątej Szkoły dla Dziewcząt świętuje jutro wraz z małżonką srebrną rocznicę ślubu. Ponieważ pan Rettich cieszy się wyjątkowo wielką sympatią w środowisku nauczycielskim, zbierze on z pewnością wiele gratulacji. Nie zabraknie też na pewno niespodzianek. Harmonijna współpraca kolegium nauczycielskiego jest przykładem dla innych szkół. Pan Rettig jest od około 11 lat rektorem Piątej Szkoły dla Dziewcząt (AZ, czwartek, 03.07.1902 r.). Kradł materiały i ukrył je w domu i stajni Wczoraj po południu doszło do przeszukania mieszkania Friedricha Klotze z zawodu palacza zamieszkałego przy ulicy Panieńskiej (niem. Jungferndamm), podczas którego znaleziono dużą ilość skradzionych rzeczy, pochodzących z lokalnego przemysłu lniarskiego. Klotze dokonywał kradzieży w porze nocnej i na dość dużą skalę. Całe rolki materiałów i flaneli były ukrywane w łóżkach i w stajni (AZ, środa, 02.07.1902 r.). Ze spraw sądu ławniczego Tutejszy mistrz krawiecki Otto Salewski dopuścił się dość nieudolnego oszustwa, wyłudzając od klienta zaliczkę w wysokości 20 marek, nie wywiązując się w zamian z umówionych usług. Został skazany na karę tygodnia więzienia (AZ, środa, 02.07.1902 r.). Dane z urzędu stanu cywilnego W czerwcu 1902 roku w tutejszym urzędzie stanu cywilnego zanotowano 142 żywych urodzeń (69 męskich i 73 żeńskich), cztery urodzenia martwe (trzy męskie i jedno żeńskie) i 98 zgonów (58 męskich i 48 żeńskich). Zawarto 35 małżeństw (AZ, czwartek, 03.07.1902 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK