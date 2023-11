Dawno temu w Elblągu... odbywał się jarmark św. Marcina

Nadszedł czas świętego Marcina. Tłumy ludzi przemierzają ulice i place miasta. Przy ulicy Rycerskiej i na placu przy teatrze rozłożyły się budy. Rozlokowali się tam sprzedawcy z balonikami, kanarkami, instrumentami muzycznymi i radiowymi różnych maści - informowała elbląska prasa w 1900 roku. O czym jeszcze pisała?

Panuje tam taki hałas, że może doprowadzić do szału. Jednak nikogo do takiego szału nie doprowadza. Ludzie są przyzwyczajeni do takiego szaleństwa w czasie jarmarku i pozwalają na to, by ten spektakl trwał obok nich jako zło konieczne. […] Całe szczęście nasza młodzież jest bardzo muzykalna i jak można od dłuższego czasu zauważyć, ze wszystkich prezentów na jarmarku największą radość sprawiają jej flety, trąbki dla dzieci czy inne głośne instrumenty. Najwięcej życia panowało dzisiaj na Małym Placu Zabaw (niem. Kleiner Exerzierplatz, dzisiaj teren przy I LO - red.). Karuzele, huśtawki, budy jarmarczne z różnego rodzaju atrakcjami, zwabiły w to miejsce potężną rzeszę ludzi, przede wszystkim z terenów wiejskich (AZ, niedziela, 11.11.1900 r.).

Złapano włamywacza

Jak wiadomo, w ostatnim czasie u kupca Herrmanna W. przy ulicy Janowskiej (niem. Herrenstraße) doszło w nocy trzy razy do włamania i do większych kradzieży. Złodziej dostał się do sklepu od strony podwórza i otworzył biurko, w którym znajdowały się pieniądze, za pomocą dorobionego po kryjomu klucza. Podczas ostatniego włamania, do którego doszło z niedzieli na poniedziałek, sprawcę spłoszono i ustalono, że jest nim zatrudniony wcześniej u Hermanna W. subiekt Oskar März. Wczoraj po południu doszło do aresztowania Märza, który w końcu złożył obszerne wyjaśnienia w tej sprawie (AZ, środa, 07.11.1900 r.).

Wkrótce ruszy sprzedaż losów na cele charytatywne

Zarząd placówek przedszkolnych poinformował swoich przyjaciół i mecenasów, że w tym roku kolportażem losów w ramach bożonarodzeniowego losowania zajmie się pani Laudien. Celem tej charytatywnej inicjatywy jest sprzedanie jak największej liczby losów i rozdanie odpowiednich prezentów dzieciom (AZ, czwartek, 08.11.1900 r.).

Naukowy lot balonem

8 listopada odbędzie się międzynarodowy naukowy lot balonem celem zbadania wyższych warstw powietrza. Mniej lub bardziej znane balony poszybują w powietrze w następujących miejscowościach: Saint Tropez, Paryż, Strasburg, Monachium, Wiedeń, Bath koło Bristolu, Berlin i Petersburg. […] (AZ, piątek, 09.11.1900 r.).

Tragiczne zderzenie statków w okolicy Nowakowa

Wczoraj przed południem w okolicy Nowakowa (niem. Terranova) należący do pana von Riesen statek parowy „Julius Born” zderzył się z żaglowcem z Oldenburga. Oba statki zatonęły. Wskutek zderzenia kapitan żaglowca wypadł za burtę i utonął. Utracono również ładunek, który pokryło ubezpieczenie (AZ, piątek, 09.11.1900 r.).

Znaleziono ciało w rzece Elbląg

Wczoraj po południu w pobliżu ulicy Trzeciej Niskiej (niem. Dritte Niederstraße, obecna ulica Dolna) w rzece Elbląg znaleziono ciało młodej kobiety. Okazało się, że jest to poszukiwana od połowy października żona ogrodnika Minna Küssner. Ciało zostało przeniesione do kostnicy miejskiego szpitala (AZ, sobota, 10.11.1900 r.).

Krwawa bójka przy Grobli Świętego Jerzego

W środę przy Grobli Świętego Jerzego (niem. Innerer St Georgendamm) doszło do krwawej bójki między młodymi praktykantami i innymi chłopcami, którzy wzajemnie potraktowali się nożami. Zdarzenie to zgromadziło mnóstwo gapiów (AZ, sobota, 10.11.1900 r.).

Nieszczęśliwy upadek skończył się śmiercią

W piątek wczesnym rankiem zmarł po wielu cierpieniach zamieszkały przy ulicy Królewieckiej (niem. Königsberger Straße) rentier Carl Schönsee. Przed 8 tygodniami mężczyzna spadł nieszczęśliwie z drzewa podczas zbioru owoców i złamał sobie kręgosłup. Elblążanin miał 61 lat (AZ, niedziela, 11.11.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.