Dawno temu w Elblągu...Pożegnano przewodniczącego Elbląskiego Koła Śpiewaczego

Brak chętnych w poradni dla chorych na choroby weneryczne



Od lata 1912 roku w domu przy placu Fryderyka Wilhelma 10 (niem. Friedrich Wilhelm Platz) na pierwszym piętrze po lewej utworzono punkt lekarski, w którym królewski lekarz okręgowy w środy przed południem o godz. 11 przyjmuje osoby obu płci chorujące na choroby weneryczne, zgłaszające się dobrowolnie. Leczenie jest bezpłatne. Placówka ta nie cieszy się jednak taką popularnością, na jaką liczono. W roku 1912 zgłosiły się tam jedynie dwie osoby, w roku 1913 jedna, w tym roku nie zgłosił się nikt. Należy zwrócić uwagę, że takie miejsce o dobroczynnym charakterze powstało z myślą o chorych pacjentach i nikt nie będzie stosował żadnego przymusu, a tym bardziej nikt nie będzie umieszczał chorego wbrew jego woli w szpitalu. Chorzy nie muszą nawet podawać swoich personaliów (ENN, czwartek, 18.06.1914 r.).



Wiele dzieci wysławia się niepoprawnie



Jest taka grupa dzieci, które są zdolne, bystre i pilne, a jednak sprawiają nauczycielom prawie tyle samo problemów co dzieci mniej uzdolnione. Są to takie dzieci, które nie nauczyły się poprawnej mowy. Brzmi to może dziwnie, ale tylko dlatego, ze niektórzy rodzice nie widzą, że dzieci wysławiają się niepoprawnie. Każdy nauczyciel, który kiedykolwiek miał kontakt z takimi dziećmi, wie, jak zatrważający jest fakt, jak niepoprawnie wysławiają się starsze dzieci. Jąkają się, nigdy nie kończą zdań, nigdy nie miały okazji nauczyć się budowania pełnych zdań. Nauczyciel musi zadać sobie wiele trudu, nie jest jednak w stanie zbyt wiele osiągnąć, ponieważ chce nauczyć ich samodyscypliny, jednak potem, gdy dziecko znów znajduje się w domu, wraca do starych nawyków. Wszyscy rodzice, którzy chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, powinni zwracać dużą uwagę na wypowiadanie się swoich pociech. Dzieci nie powinny wypowiadać zdań w pośpiechu, rozpoczynać tworzenie zdań w roztargnieniu, ale powinni wypowiadać się powoli i spokojnie, tworząc przy tym pełne zdania. W ten sposób będą zyskiwać pewność siebie i samodyscyplinę, co sprawi, że w dorosłym życiu staną się dobrymi mówcami. Dlatego też, uczcie dzieci poprawnej wymowy! (ENN, czwartek, 18.06.1914 r.).



W ostatniej drodze. I nagle śpiewak zamilkł



Przed domem pogrzebowym na cmentarzu przykościelnym kościoła Najświętszej Marii Panny zebrała się dziś w południe spora grupa żałobników, by towarzyszyć w ostatniej drodze znanemu przewodniczącemu Elbląskiego Koła Śpiewaczego panu Ed. Rahn. [...] Kaznodzieja parafii menonickiej pan Siebert w mowie pogrzebowej wspomniał zmarłego jako człowieka wiernego swojej codziennej służbie, pracy i rodzinie. [...] Następnie pochód żałobników podążył za trumną w kierunku, gdzie załadowano ją do wagonu. Po odśpiewaniu przez przedstawicieli Koła Śpiewaczego Liedhain pieśni "I nagle śpiewak zamilkł", lokomotywa zagwizdała cicho, ruszyła i "ojciec Rahn" zniknął z oczu żałobników. Pozostanie on jednak w sercach ludzi [...] (ENN, piątek, 19.06.1914 r.).



W sprawie budowy elektrowni nad Nogatem



Z pewnego urzędowego źródła otrzymaliśmy taka informację: Podana przez prasę informacja jakoby prace nad planowaną budową elektrowni nad Nogatem miały zostać przesunięte w czasie, nie jest prawdziwa. Wręcz przeciwnie, trwają poważne prace nad projektem powstania elektrowni tak, że rychła jego realizacja jest jak najbardziej realna (ENN, środa, 01.07.1914 r.).



Wyścig rowerowy jeszcze tego lata



Powstały w 1886 roku Elbląski Klub Rowerowy planuje zorganizowanie w sierpniu tego roku ulicznego wyścigu rowerowego na trasie ponad 50 km (ENN, środa, 01.07.1914 r.).



Nabożeństwa dla głuchoniemych



Dla miejscowych ewangelickich głuchoniemych w trzecim kwartale roku planuje się odprawienie nabożeństw w Domu dla Głuchoniemych w następujących terminach: 16 i 30.08, 13 i 27.09 o godz. 10. Nabożeństwa odprawi pastor Selke. [...] (ENN, środa, 01.07.1914 r.).