Dawno temu w Elblągu... przy gospodzie Sanssouci odbył się festyn

Wiele ciekawych atrakcji zapowiada się podczas festynu ludowego, który odbywa się na łące przy Sanssouci (gospoda znajdowała się niedaleko od obecnego ronda u zbiegu ulic Kościuszki i Chrobrego - red.) Znajdziemy tu wiele bud jarmarcznych z wszelkimi interesującymi atrakcjami. Stąd też ruch na tym wydarzeniu na pewno jest ożywiony - pisała elbląska prasa w 1900 roku. O czym jeszcze pisano?

Zobaczyć można jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy: wojnę burską*, amerykańskich bokserów, zapaśników, muzeum naukowe czy wystawę panny Ellens […]. Do innych rozrywek należą: drążek do podciągania, stanowiska strzeleckie i rzucanie piłką. Wszędzie panuje spory ruch i ożywienie tak, jak to bywa na każdym podobnym wydarzeniu. (AZ, czwartek, 5.07.1900)

Poważny wypadek z udziałem konia

Poważnemu wypadkowi uległ we wtorek wieczorem rentier Krause z Adamowa (niem. Ellerwald 2. Trift). Mężczyzna jechał ze swoją żoną jednokonką do Kępek (niem. Zeher). Krótko przed przeprawą promową przez Nogat zatrzymał się, przekazał żonie lejce i wysiadł z wozu. Stanął przed koniem i chwycił za cugle. Żona na chwilę odłożyła lejce, żeby rozłożyć parasol, który trzymała w ręku. Zaniepokojony koń poczuł wtedy, że lejce nie są napięte i zaczął biec w kierunku wału rzeki a potem w dół. Przez krótki odcinek drogi koń ciągnął pana Krause, gdy ten wyczerpany wypuścił z rąk cugle i upadł tak nieszczęśliwie, że dwa koła przejechały przez jego głowę. Doznał tak poważnych urazów głowy, że musiał natychmiast zostać przewieziony do swojej miejscowości. Przybyły na miejsce z miasta lekarz stwierdził, że potylica jest mocno zmiażdżona i sklepienie czaszki oraz kość czołowa są mocno uszkodzone. Nieszczęśnik, który znajduje się obecnie w połowie czwartego krzyżyka, leży teraz ciężko chory, a jego przypadek określa się jako beznadziejny (AZ, niedziela, 08.07.1900 r.).

Aresztowany za pobicie

Wczoraj wieczorem aresztowano zamieszkałego na Dużej Górze Cudów (niem. Gr. Wunderberg) czeladnika stolarskiego Gustawa Geffroi. Ten spotkał się przy ulicy Królewieckiej (niem. Königsberger Straße) z robotnikiem Paulem W., również z Dużej Góry Cudów i zadał mu bez żadnego powodu kilka ciosów pięścią w twarz. Zdarzenie to wywołało duże zaciekawienie gapiów (AZ, wtorek, 10.07.1900 r.).

Festyn w Tivoli

W czwartek po południu od godz. 16 w ogrodzie Tivoli odbędzie się wielki festyn. Z tej okazji w ogrodzie odbędzie się koncert Szkoły Muzyki Wojskowej pod kierownictwem kapelmistrza Lammicha (AZ, czwartek, 12.07.1900 r.).

Utonięcie w rzece Elbląg

Wczoraj wieczorem utonął ślusarz Max Gehrmann z ulicy Bożego Ciała (niem. Leichmanstrasse). Mężczyzna wybrał się na wycieczkę łodzią po rzece Elbląg ze swoimi znajomymi. Na wysokości gospody „Legan” łódź się wywróciła i wszyscy uczestnicy wpadli do wody. Gehrmann, który najprawdopodobniej nie umiał pływać, szybko znalazł się pod wodą i utonął (AZ, czwartek, 29.06.1900 r.).

Nieszczęśliwy wypadek

Robotnik Carl Spielmann z Zawady (niem. Pangritz Colonie) złamał sobie nogę, ponieważ spadł z dość znacznej wysokości z drabiny. Spielmann musiał natychmiast zostać przewieziony do szpitala (AZ, czwartek, 12.07.1900 r.).

Kradzież zegarka

Robotnikowi Ferdynandowi S. ukradziono w czwartek przed południem z jego mieszkania na Schiffsholmie srebrny zegarek kieszonkowy. Istnieje podejrzenie, kto ukradł zegarek, jednak do tej pory nie udało się go odzyskać (AZ, sobota, 14.07.1900 r.).

*Wojny burskie – dwie wojny w Afryce, które rozegrały się na przełomie XIX i XX wieku na południu kontynentu. Burowie - w języku niderlandzkim boer, wym. bur oznacza chłopa, rolnika, farmera – potomkowie głównie holenderskich, flamandzkich i fryzyjskich kalwinistów, niemieckich luteran i francuskich hugenotów, którzy osiedlali się w Afryce Południowej w XVII i XVIII wieku. W mniejszej liczbie mają korzenie skandynawskie, polskie, portugalskie, włoskie, hiszpańskie, szkockie, irlandzkie i walijskie (Wikipedia)

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.