Dawno temu w Elblągu... rowerzysta potrącił ośmiolatka

- Wczoraj przy alei Grunwaldzkiej (niem. Hollaender Chaussee) został przejechany przez rowerzystę około ośmioletni chłopiec i wskutek uderzenia wpadł do znajdującego się obok ulicy grząskiego dołu. Rowerzysta miał zamiar oddalić się z miejsca zdarzenia, nie troszcząc się o los chłopca. Został jednak zatrzymany przez świadków zdarzenia i wylegitymowany. Całe szczęście chłopiec nie doznał większych obrażeń - pisała prasa w 1904 r.

Kradzież na tutejszym dworcu

Dziś przed południem na tutejszym dworcu pewnej damie, która przybyła tu pociagiem z Berlina i miała dalej zamiar udać sie do Morąga (niem. Mohrungen), podczas krótkiej przesiadki w Elblągu ukradziono portmonetkę z zawartością (AZ, niedziela, 17.07.1904 r.).

Nieudana wyprawa na pochylnie

Okrutnego rozczarowania doświadczyli wczoraj turyści z Królewca (niem. Koenigsberg). Przybyli oni bowiem do Elbląga z Krynicy Morskiej, by zobaczyć Kanał Oberlandzki (niem. Oberländischer Kanal, obecnie Kanał Elbląski) i wybrać się na wycieczkę po pochylniach [...]. Wyprawa jednak nie mogła dojść do skutku, ponieważ statek Margarete z Gdańska (niem. Danzig) zbyt późno przybył do Elbląga. Oprócz statku Iris, który kursuje do Krynicy (niem Kahlberg), musiano wczoraj rano uruchomić statki Frisch i Kronprinz. Jednak żaden z nich nie był w stanie zabrać na pokład rozczarowanych gości z Królewca. Musieli oni poczekać na statki Elsa i Kahlberg, które zabrały ich do kapieliska. W Krynicy Morskiej przebywało wczoraj w odwiedzinach 2576 osób (AZ, wtorek, 19.07.1904 r.)

Cyrk Blumenfeld w Elblągu

Cyrk Blumenfeld cieszy się zainteresowaniem tutejszej publiki. Co wieczór drewniany budynek zapełnia się ogromnymi masami ludzi, którzy z wielkim zainteresowaniem śledzą pokazy na arenie cyrkowej. […] Z wczorajszego bardzo bogatego programu polecamy szczególnie mocno prowadzoną przez braci Blumenfeld grę gladiatorów z udziałem koni, w ramach której ma się okazję obserwować spokój artystów podczas wykonywania przeróżnych najtrudniejszych numerów.

Za każdym razem można zobaczyć akrobatyczne umiejętności wykonywane z wielką elegancją. Trudno zdecydować, której z trzech obecnie występujących w cyrku grup należałoby przyznać palmę zwycięstwa, ponieważ każda w swojej dziedzinie odznacza się perfekcją. Z wstrzymanym oddechem audytorium przypatruje się odważnym numerom braci Richter. Zachowanie zimnej krwi i niezawodność to cechy, które muszą posiadać artyści, by wykonywać tak ekstrawaganckie numery. Składająca się z kobiety i dwóch mężczyzn grupa wykonuje numery na kołyszącym się trapezie [...]. Trzecią grupą jest grupa szybkich jak błyskawica akrobatów Leopoldis. Nie bez przyczyny ma ona słowo “szybcy” w nazwie. Jej członkowie są naprawdę szybcy. Nie można za nimi nadążyć, tak szybko dzieje się akcja. [...] Na zakończenie przedstawienia można zobaczyć śmieszną pantomimę złożoną z kilku kobiet i mężczyzn. Biorąc pod uwagę bardzo dobre umiejętności cyrkowców z czystym sercem możemy polecić odwiedziny w cyrku, który jeszcze kilka dni będzie gościł w Elblągu (AZ, piątek, 22.07.1904 r.).

Zbliża się koniec pobytu cesarskiej rodziny w Kadynach

W najbliższy wtorek Cesarzowa wraz ze swoimi dziećmi księciem Joachimem i księżniczką Wiktorią Luizą i swoim dworem opuści Kadyny (niem. Cadinen) i uda się się do pięknie położonego Wilhelmshöhe [Park Krajobrazowy Wilhelmshöhe, założony w 1696 roku z inicjatywy landgrafa Karola I Heskiego (1654-1730). Na terenie parku znajduje się także okazały barokowy Pałac Wilhelmshöhe i to prawdopodobnie do niego udała się z dziećmi Cesarzowa – Wikipedia.] koło Kassel. Część cesarskiego dworu już w niedzielę, 24 lipca zostanie przetransportowana specjalnym pociągiem pod Kassel, podczas gdy druga część uda się do nowego pałacu pod Poczdamem. Wczoraj przed południem Cesarzowa spędziła czas na spacerze z dziećmi w kadyńskim dworku i okolicach. Po południu dzieci udały się znów do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg), a Cesarzowa na przejażdżkę konną (AZ, sobota, 23.07.1904 r.).

