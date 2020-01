Dawno temu w Elblągu... świętowano urodziny cesarza

Z okazji urodzin Jego Cesarskiej Mości Cesarza i Króla podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku 27 stycznia odbędzie się uroczysta kolacja w kasynie [mowa oczywiście o Wilhelmie II (ur. 27 stycznia 1859 w Poczdamie, zm. 4 czerwca 1941 w Doorn w Holandii) – ostatnim niemieckim cesarzu i królu Prus, przedstawicielu dynastii Hohenzollernów] (AZ, wtorek, 16.01.1894 r.).

Koncert koła śpiewaczego Lidertafel już wkrótce

Jak udało nam się dowiedzieć, zainteresowanie jutrzejszym koncertem jest bardzo żywe, więc można się spodziewać, że wkrótce wszystkie bilety zostaną wyprzedane. Po próbie orkiestry i chóru, która miała miejsce w czwartek, można się spodziewać, że koncert będzie prawdziwą muzyczną ucztą na najwyższym poziomie. Ambitny dyrygent koła śpiewaczego Liedertafel dyrektor muzyczny Schöneck nie szczędził sił i pracował w pocie czoła z chórem. Odbyły się również liczne próby z zespołem "Frithjof", by instrumenty grające kompozycje Maxa Brucha pięknie współgrały ze śpiewem. Orkiestra powinna więc także stanąć na wysokości zadania. Soliści przyjadą do Elbląga już dzisiaj (AZ, niedziela, 14.01.1894 r.).

Stracił najlepszego konia

Wczoraj wieczorem dużej szkody doznał tutejszy mistrz ciesielski, po tym jak nagle zdechł jeden z jego najlepszych koni. Woźnica zaprzągł konia do lekkiego wozu i pojechał z nim na dworzec, by o godz. 19 odebrać tam pana M. Przy alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) w pobliżu fabryki Wöhlerta koń zaczął się buntować i rżeć i nagle padł przed wozem. Gdy woźnica wysiadł z wozu, by zobaczyć, co się stało, koń już nie żył. Prawdopodobnie dostał ataku serca. Zwłoki zostały za pomocą wozu usunięte z miejsca zdarzenia (AZ, wtorek, 16.01.1894 r).

Znaleziono skradzione deski

Podczas sobotniego przeszukania mieszkania pewnego robotnika zamieszkałego przy Fuhrgasse znaleziono dużą ilość desek i podkład kolejowy. Deski pochodzą z kradzieży, której dokonały jednej z ostatnich nocy trzy osoby w nowym budynku przy Polu Nowomiejskim (niem. Neustädterfeld) (AZ, wtorek, 16.01.1894 r.).

Statystyka ludności za rok 1893

Według danych statystycznych dotyczących zmian ludnościowych w naszym mieście za rok 1893 odnotowano: 1718 narodzin, wśród nich 850 żywych męskich i 830 żywych żeńskich, martwych 18 męskich i 20 żeńskich. Zmarło (łącznie z noworodkami) 1345 osób, 662 mężczyzn i 683 kobiety, wśród nich dzieci do pierwszego roku życia w liczbie 476. Powodami zgonów były: w przypadku jednej osoby odra i różyczka, w przypadku jednej szkarlatyna, w przypadku 80 dyfteryt i krup, w przypadku 15 osób tyfus, sprawy gastryczne i gorączka, jedna osoba zmarła na tyfus plamisty, 256 osób zmarło na ostre choroby jelit łącznie z biegunką z wymiotami (wśród nich na biegunkę z wymiotami zmarło 138 dzieci do pierwszego roku życia), 3 osoby zmarły z powodu zakażenia połogowego, 83 na suchoty, 147 na choroby układu oddechowego, 714 na inne choroby. Śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku lub gwałtowną śmierć o bliżej nieznanej przyczynie poniosło 26 osób, śmierć samobójczą poniosło 15 osób, w wyniku zabójstwa zmarła jedna osoba, stracono trzy osoby (AZ, środa, 17.01.1893 r.).

Ciekawy wykład w Resursie Mieszczańskiej

W najbliższy poniedziałek w Resursie Mieszczańskiej odbędzie się interesujący wykład organizowany przez Związek Rzemieślniczy i Handlowy pt. "Bakterie i ich oddziaływanie na człowieka i naturę ożywioną", który wygłosi dr Fürstenberg z Berlina. [...] Wykład będzie miał publiczny charakter i szczególnie mile widziane są na nim panie. By umożliwić każdemu udział w tym ciekawym wykładzie, bilet wstępu zarówno dla członków związku jak i nie będących jego członkami ustalono na 50 fenigów, a dla uczniów na 30 fenigów (AZ, piątek, 19.01.1894 r.).