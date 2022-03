Dawno temu w Elblągu... uczniowie świętowali urodziny Bismarcka

Ponieważ setne urodziny księcia Bismarcka przypadają 1 kwietnia w czekające nas święta wielkanocne, minister oświaty zarządził, że we wszystkich podjegających mu szkołach i placówkach oświatowych krótko przed feriami, 31 marca, będzie miało miejsce upamiętnienie tego dnia. Dyrektorzy szkół będą zobowiązani do zorganizowania tego dnia w klasach podczas jednej z ostatnich godzin lekcyjnych lub dla całej szkoły na ostatniej lekcji uroczystych obchodów rocznicy - pisała elbląska prasa w marcu 1915 r.

Interesujące filmy w kinie miejskim

W kinie miejskim (niem. Stadt-Kino) od dziś do wtorku będą wyświetlane interesujące filmy. W jednym z nich zobaczymy szturm naszej floty morskiej na angielską flotę, jak szybko poruszają się te kolosy i otwierają morderczy ogień. Drugi film pokazuje ekspedycję sterowców na Spitzbergen pod kierownictwem Jego Królewskiej Mości księcia Henryka Pruskiego. Przedstawiono w nich udane zdjecia z obszarów działań wojennych. Odsyłamy też naszych Czytelników do działu ogłoszeniowego (ENN, sobota, 06.03.1915 r.).

Złapano podpalacza i złodzieja

Stary przestępca, robotnik Johann Taterkiewicz, który od roku poszukiwany jest przez prokuraturę listem gończym z powodu podpalenia i licznych kradzieży, został schwytany wczoraj w Malborku (niem. Marienburg) i doprowadzony do więzienia (ENN, sobota, 06.03.1915 r.).

Koncert w kościele Trzech Króli

Na temat panny Margarete Engler z Gdańska (niem. Danzig), która w przyszłą niedzielę wystąpi z koncertem w kościele Trzech Króli na rzecz fundacji państwowej, pisze znany gdański krytyk muzyczny dr Fuchs […]: „ Panna Engler śpiewa partie sopranowe swoim jasnym, mocnym, pełnym świeżości głosem i osiąga z wielkim sukcesem wysokie C zarówno solo jak i śpiewając z chórem” […] Jeszcze raz pragniemy przypomnieć i zwrócić uwagę naszym mieszkańcom, że koncert odbędzie się na rzecz państwowego funduszu założonego dla krewnych zmarłych na polu bitwy żołnierzy (ENN, sobota, 06.03.1915 r.).

Wykład o Rosjanach w Domu Rzemiosła

Jak już wcześniej informowaliśmy, we wtorek, 9 marca w Domu Rzemiosła odbędzie się wykład z pokazem slajdów, którego dochód zostanie przeznaczony na potrzeby ludzi zajmujących się handlem i rzemiosłem z Prus Wschodnich, które to gałęzie gospodarki ucierpiały w ostatnim czasie. Syndyk, pan Kauffmann z Królewca (niem. Königsberg) wygłosi wykład pt. „Rosjanie w Prusach Wschodnich”. Jest to temat, który powinien wzbudzić spore zainteresowanie. Oczekujemy, że sala będzie pełna, co w obliczu tego charytatywnego charakteru spotkania byłoby bardzo pożądane (ENN, niedziela, 07.03.1915 r.).

Ofiary wojny ze świata sądownictwa

51 prawników i urzędników sądownictwa, którzy zginęli na froncie, wspomina najnowszy numer urzędowego Justizministerialblatt. Tym razem wśród nich znalazło się 6 sędziów, 7 adwokatów, 4 asesorów sądowych, 15 aplikantów i 19 podwładnych urzędników. Z naszego regionu zginęli następujący urzędnicy państwowi: radca prokuratury August Liebe z Chojnic (niem. Konitz), sędzia sądu rejonowego Georg Schmitz z Ełku (niem. Lyck), adwokat Moritz Cohn z Malborka (niem. Marienburg), asesorzy sądowi Karl Düsing z Elbląga i Kurt Kieselbach z Królewca (niem. Königsberg), aplikanci Gerhard Vossius z Gdańska (niem. Danzig) i Kurt Zitzlaff z Wałcza (niem. Deutsch Krone), sekretarze sądu rejonowego Karl Brzezinski z Mamonowa (niem. Heiligenbeil) i Erich Liebisch z Ełku, protokolanci Karl Milkuhn z Kłajpedy (niem. Memel) i Bruno Pussert z Wystruci (niem. Interburg, dzisiejszy Czerniachwsk w obwodzie kaliningradzkim) (ENN, poniedziałek, 08.03.1915 r.).

Przyznano karty łowieckie

Od 1 stycznia 1915 roku do dnia dzisiejszego karty łowieckie przyznano następującym osobom: kupcowi Rudolfowi Römerowi, kierownikowi bufetu dworcowego, Heinrichowi Hesse, inżynierowi budownictwa statków, Christianowi Bufe, radcy sądu krajowego, Georgowi Böttcherowi, mistrzowi piekarskiemu, Ottonowi Behrendtowi, rentierowi, Edwardowi Heinemu, kupcowi, Gustawowi Kleinmannowi, urzędnikowi ds. Turystyki Hansowi Albertowi, mistrzowi budowlanemu Depmeyerowi, nadinżynierowi, Ottonowi Kienastowi, właścicielowi fabryki Kurtowi Schmidtowi, rachmistrzowi Hugo Sperlingowi, kupcowi Ernstowi Reueterowi i kupcowi Emilowi Reuterowi (ENN, wtorek, 09.03.1915 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".