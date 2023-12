Dawno temu w Elblągu... w mieście grasował oszust

W sprawie opublikowanego w sobotę artykułu na temat grasującego w naszym mieście oszusta, chcielibyśmy dodać, że nazywa się on Heinrich Spöter i przedstawia się jako architekt, który zatrudniony jest przy budowie kościoła św. Anny. Oszukał on właściciela hotelu H. na większą sumę pieniędzy.

W ubiegłym miesiącu wraz ze swoją żoną pomieszkiwał i jadł u rentiera O. ze Starego Rynku (niem. Alter Markt). Gdy 1 grudnia miał opłacić swój rachunek, nie miał pieniędzy. O. wyrzucił go oczywiście natychmiast ze swojego mieszkania. Musiał jednak gdzieś znaleźć nocleg, ponieważ przebywa obecnie w Elblągu. Dziś chciał uczestniczyć w przesłuchaniach izby karnej. Gdy tylko jednak zobaczył sierżanta policji, od razu uciekł. W ostatnim tygodniu uczestniczył on we wszystkich przesłuchaniach. Wydaje się, że jest to teraz jego główne zajęcie - o tym pisała elbląska prasa w grudniu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Ze spraw sądu ławniczego

Rybak Ferdynand Sperling uderzył swojego szwagra szklanką w głowę. Odpowiadał więc przed sądem za poważne uszkodzenie ciała. Szwagier odmówił zeznań. Oskarżonemu została wymierzona grzywna 10 marek lub dwa dni więzienia (AZ, sobota, 01.12.1900 r.).

Mistrz murarski Alfred Müller otrzymał mandat karny, ponieważ podczas przebudowy domu przy ulicy Kowalskiej 15 (niem. Schmiedestraße) miał bez pozwolenia przekroczyć linię zabudowy. Müller odwołał się od tego wyroku i od decyzji sądu. Postępowanie dowodowe wykazało, że Müller budował według zatwierdzonego projektu. Stąd sąd też cofnął wymierzoną mu karę (AZ, sobota, 01.12.1900 r.).

Młodociany robotnik Wilhelm Häse został oskarżony o to, że rzucił w sierżanta policji Hirschbecka kamieniem, jak ten chciał aresztować jego przyjaciela. Prokurator wnioskował o sześć miesięcy więzienia i natychmiastowy areszt. Sąd zastosował się do tej kary (AZ, sobota, 01.12.1900 r.).

Praktykanci ślusarscy Laabs i Ziemens zostali oskarżeni o to, że okładali się wzajemnie niebezpiecznymi narzędziami. Ponieważ chodziło najprawdopodobniej o głupi młodzieńczy żart i chłopcy nie byli wcześniej karani, uznano to jako okoliczności łagodzące. Laabs otrzymał karę grzywny w kwocie 10 marek lub dwa dni więzienia a Ziemens został zwolniony (AZ, sobota, 01.12.1900 r.).

Nagła śmierć radnego

Radny miejski, mistrz piekarnictwa August Lemke marł dziś nagle o godz. 8 rano wskutek ataku serca (AZ, niedziela, 02.12.1900 r.).

Cesarzowa wdowa na naszym dworcu

Cesarzowa wdowa rosyjska* przybyła dzisiaj o godz. 11:30 rosyjskim dworskim pociągiem ze swoją świtą na nasz dworzec, znajdując się w podróży do Petersburga. Pociąg stał tutaj pięć minut. W tym czasie podmieniono maszyny. Zaopatrzono również wagon kuchenny w wodę. W pociągu znajdowali się przedstawiciele dyrekcji kolei z Gdańska (niem. Danzig) i Królewca (niem. Koenigsberg). Cesarzowa wyjrzała z wagonu salonowego (AZ, niedziela, 02.12.1900 r.).

*Maria Fiodorowna Romanowa z domu Glücksburg, urodzona jako Maria Zofia Fryderyka Dagmara Glücksburg, księżniczka Danii (ur. 26 listopada 1847 w Kopenhadze, zm. 13 października 1928 w Klampenborgu) – cesarzowa Rosji jako żona cesarza Aleksandra III. Po śmierci męża w 1894 roku i wstąpieniu na tron Mikołaja II nie chciała pogodzić się z rolą cesarzowej wdowy – Wikipedia.

Elbląski Związek Sportowy zorganizował wspólny marsz

Elbląski Związek Sportowy zorganizował wczoraj po południu przy ładnej pogodzie marsz do Dąbrowy (niem. Damerau). Stamtąd wędrówka prowadziła przez Bażantarnię (niem. Vogelsang), przez wzgórze Wilhelma, górę Czarnych Jagód (niem. Blaubeerberg), Stagnitter Aussicht do domku leśnego Grunauerwüsten. Po krótkiej przerwie sportowa grupa udała się przez Dębicę (niem. Dambitzen) w kierunku Winnicy (niem. Weingrundhorst), gdzie spędziła ze sobą trochę czasu (AZ, wtorek, 04.12.1900 r.).

Mężczyzna przejechany przez pociąg

Podczas rewizji odcinka kolejowego Myślice (niem. Miswalde) – Dzierzgoń (niem. Christburg) pracownik kolei znalazł w niedzielny poranek na nasypie kolejowym ciało człowieka przejechanego przez pociąg. Do dziś nie ustalono tożsamości nieszczęśnika, ponieważ nie miał on przy sobie żadnych dokumentów. Sprawę przekazano prokuraturze w Braniewie (niem. Braunsberg) (AZ, wtorek, 04.12.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.