Dawno temu w Elblągu...Wioślarze inaugurowali sezon

Jutro przed południem o godz. 10 łodzie wszystkich elbląskich klubów wioślarskich i drużyn kajakarskich wspólnie wypłyną na wody rzeki Elbląg, by zainaugurować nowy sezon. Łodzie wypłyną ze stanowiska F. Schichaua w kierunku mostu kolejowego - informowała elbląska prasa w maju 1929 roku.

Nie zapominajmy o biurach rzeczy znalezionych

Każdy z nas musi być świadom, że istnieje ustawa, która mówi, że za każde przywłaszczenie rzeczy znalezionej grozi kara, a każdemu znalazcy należy się tzw. należne. Nie jest już jednak tak bardzo znany fakt, że na każdym lokalnym komisariacie policji znajduje się biuro rzeczy znalezionych, w którym składowane i rejestrowane są rzeczy znalezione, a policja daje do publicznej wiadomości informacje o znajdujących się tam znaleziskach. Powszechna jest niewiedza w wielu kręgach, gdzie znajduje się takie biuro i gdzie można znaleźć ogłoszenia. Powołując się na tę niewiedzę, pragniemy przekazać do wiadomości, że, jeśli policja nie dotrze, mimo poszukiwań, do właściciela, przedmioty są co roku licytowane. Pieniądze ze zlicytowanych przedmiotów są przeznaczane na cele charytatywne. Biura rzeczy znalezionych nie tylko znajdują się przy komisariatach policji, lecz także wielkie przedsiębiorstwa komunikacyjne jak np. niemiecka kolej posiada takie biura, które tym się różną od biur przy komisariatach, że przyjmują tylko te przedmioty na przechowanie, które zostały znalezione na ich terenie i w pociągach. Zarządzanie i licytacja nieodebranych przedmiotów wygląda podobnie jak w przypadku biur przy komisariatach. Biuro rzeczy znalezionych przy elbląskiej policji znajduje się w budynku policyjnego prezydium i jest otwarte w godz. 7-13 i 15-18. Wykaz rzeczy znalezionych znajduje się w komisariacie i zostaje zdjęty po 6 tygodniach [...]. Licytacja odbywa się co roku w miesiącach kwiecień-maj. O roszczeniach w kwestii należnego rozstrzygają odrębne przepisy. Gdy znalazca nie ubiega się o należne, jest to tożsame z rezygnacją. Zdumiewające, co ludzie gubią i o czym zapominają. Zagubienie większych przedmiotów da się wytłumaczyć roztargnieniem i gorączką związną z podróżą. Nie tak dawno do tutejszego biura oddano posrebrzany kufer z ubraniami, którego właściciel nie zgłosił się do dziś, co może oznaczać, że nie pamięta on, gdzie dokładnie zostawił swoją zgubę. Z wielkiej ilości przedmiotów dostarczanych do biura na największą uwagę odwiedzających biuro zasługują np. kosztowny damski szal z jedwabiu, damskie majtki, zegarki, srebrne etui, torebki damskie, sztuczne szczęki, sprzęty rolnicze, [...], zwierzęta, modlitewniki, pieniądze itp. Jeśli na tych przedmiotach znajduje się adres, to w ręce osób szybko i bez problemu trafiają zagubione rzeczy [...]. [...] W ubiegłym roku do biura przy komisariacie policji trafiły 264 przedmioty, 82 trafiło do swoich właścicieli, 126 ich nie znalazło [...]. W tym roku do biura przyniesiono już 99 przedmiotów, 40 z nich już oddano właścicielom, a w przypadku 48 trzeba było zamieścić ogłoszenie w poszukiwaniu byłych właścicieli (ET, wtorek, 07.05.1929 r.).

Jak będą pracować sklepy w niedzielę przed Zielonymi Świątkami?

W niedzielę, 12 maja przed Zielonym Świątkami zgodnie z komunikatem miejscowego komisariatu policji z dnia 7 marca 1929 roku sklepy będą otwarte w godz. 13-18 (ET, sobota, 04.05.1929 r.).

05 zmierzy się z Victorią. Komu przypadną punkty?

W jutrzejszą niedzielę elbląska drużyna 05 po długim czasie stoczy mecz z drużyną Victorii. Obie drużyny od prawie roku nie spotkały się na boisku. W tym czasie mogły znacznie się zmienić, jeśli chodzi o sprawy kondycyjne zawodników. Będziemy oglądać ten mecz w wielkim napięciu, ponieważ zdecyduje on na czyje konto wpłyną punkty w obliczu czekających nas mistrzostw okręgowych (ET, sobota, 04.05.1929 r.).

Nowa wystawa Huberta Baumgartha

Pan Hubert Baumgarth organizuje ponownie w księgarni Leona Sauniersa wystawę swoich nowych obrazów. Cieszy się ona żywym zainteresowaniem (ET, sobota, 04.05.1929 r.).

Poradnia psychiatryczna przyjmie pacjentów we wtorek

Godziny przyjęć dla osób z chorobami natury psychicznej odbędą się we wtorek, 7 maja w poradni medycznej przy ulicy Huzarskiej 22 (niem. Ritterstrasse) (ET, sobota, 04.05.1929 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"