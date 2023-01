Dawno temu w Elblągu... włamano się do kościoła św. Pawła

Ul. Janowska (Herrenstrasse) przed wojną

Przedwczoraj w kościele św. Pawła na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie) doszło do włamania. Złodzieje rozbili dwa okna i wdarli się do zakrystii i kościoła. Wszystkie szafki i pojemniki zostały przez nich przetrzebione. Nie ukradziono pieniędzy, ponieważ nie są one trzymane w kościele, jednak szkody są znaczne - o tym pisała elbląska prasa w styczniu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Przypuszcza się, że we włamaniu wzięły udział trzy osoby. Podczas wdrapywania się na okno złodzieje musieli sobie pokaleczyć dłonie, ponieważ w kościele wszędzie można było znaleźć ślady krwi. Miejscowa policja ścigająca złodziei niestety nie trafiła na ich ślad - pisała ówczesna prasa. Ze spraw sądu ławniczego Robotnica Karolina Hill z Elbląga, która u tutejszego handlarza winami przez dwa miesiące była zatrudniona przy myciu butelek, ukradła w tym czasie sporą ich liczbę. Z tego powodu dostała grzywnę w kwocie 6 marek lub karę 2 dni więzienia. Szyper Rudolf Kleiss z Suchacza (niem. Succase) 23 września ubiegłego roku pokłócił się po wizycie w knajpie z robotnikiem Meklemburgiem, rzucił go na ziemię i zaczął kopać. Uznając środki łagodzące skazano go na miesiąc więzienia (AZ, sobota, 13.01.1900r.). Czeladnik rzeźnicki Franz Gaczkowski został oskarżony o to, że latem ubiegłego roku ukradł mistrzowi rzeźnickiemu Fleckowi z jego chłodni, do której dostał się za pomocą podrobionego po kryjomu klucza, 20 funtów słoniny, a potem próbował z tej samej chłodni ukraść mięso. Sąd oskarżonego uniewinnił (AZ, piątek, 19.01.1900 r.). Męski wieczorek członków koła śpiewaczego Liederhain W sobotę w salach Domu Związku Rzemiosła zebrali się w ramach męskiego wieczoru aktywni i pasywni członkowie związku śpiewaczego Liederhain razem z zaproszonymi gośćmi. Koszta imprezy zostały pokryte oczywiście przez aktywnych członków związku. Ci sami zresztą, zaraz po odśpiewaniu kilku pieśni i po powitaniu zebranych przez przewodniczącego, stanęli licznie na podium tak, że ledwo mogli się tam zmieścić i odśpiewali pięknie trzy pieśni, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po nich można było posłuchać ujmujących pieśni w wykonaniu dwóch tercetów, które również spotkały się z niesamowitym przyjęciem zgromadzonych. Wielki stopień ożywienia wywołał punkt numer 6 programu: muzykalna katarynka, która okazała się numerem jeden programu. […] Po tym jak odśpiewano kolejne pieśni, drugi przewodniczący, pan Rahn wzniósł toast na cześć zasłużonego i niezawodnego dyrygenta pana kantora* Korella. […] Po zakończeniu części oficjalnej na scenie spontanicznie wygłaszano różne przemówienia, podczas których zebrani w luźnej atmosferze bawili się jeszcze kilka dobrych godzin (AZ, wtorek, 16.01.1900 r.). Kradzież przy Bednarskiej Wczoraj wieczorem w godz. 17-19, przy ulicy Bednarskiej 15 (niem. Spieringstraße) doszło do zuchwałej kradzieży. Z torby podróżnej, którą otwarto poprzez rozcięcie uchwytu zamykającego torbę, złodziej ukradł kelnerce M. zatrudnionej w znajdującej się w tym samym budynku restauracji, sto marek w złocie, srebrze oraz papierach wartościowych. Przypuszcza się, że czynu dopuściła się osoba, która znała dobrze rzeczony dom (AZ, czwartek, 18.01.1900 r.). Złapano złodzieja poszukiwanego listem gończym Dziś przed południem w Elblągu aresztowano poszukiwanego od pewnego czasu listem gończym przez tutejszą prokuraturę Friedricha Artuschewskiego, karanego wcześniej wielokrotnie za kradzież. Ubiegłego lata i jesieni A. podbijał okolice Nowego Stawu (niem. Neuteich) (AZ, czwartek, 18.01.1900 r.). Bal maskowy w Domu Rzemiosła W sobotę, 20 stycznia o godz. 20 w odświętnie udekorowanych salach Domu Rzemiosła odbędzie się wielki bal maskowy. Program jest nad wyraz bogaty i zaoferuje z pewnością gościom dawkę miłej i wesołej rozrywki. Za oprawę muzyczną zadba Szkoła Muzyki Wojskowej i kapela Pułku Piechoty nr 151 z Olsztyna pod dyrekcją kapelmistrza Lammicha (AZ, piątek, 19.01.1900 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej. *muzyk kierujący śpiewem, w kościele protestanckim stanowisko związane z funkcją dyrygenta chóru i organisty - https://encyklopedia.interia.pl/

tłum. DK