Dawno temu w Elblągu... włamano się do sklepu Frankensteina

Dzisiejszej nocy z godziny 24 na pierwszą w sklepie z konfekcją męską Frankensteina przy ulicy Rybackiej 12 (niem Fischerstraße) po zdewastowaniu żaluzji i rozbiciu szyby wystawy sklepowej zniszczono wielką gablotę sklepu i skradziono znajdujące się w pudle dwa garnitury męskie. Szyba została rozbita wielkim kamieniem, który znaleziono w ograbionej gablocie - pisała elbląska prasa w listopadzie 1904 roku.

Zdarzenie zostało wkrótce odkryte przez nocnego stróża, który dopiero o godz. 5 rano, gdy skończył swoją zmianę, obudził pana Frankensteina i powiadomił go o zdarzeniu, które miało miejsce w jego sklepie. Stróż zamknął żaluzje, jak tylko oczywiście się dało, żeby późno wracający do domu przechodnie nie zauważyli, co wydarzyło się w sklepie pana Frankensteina. Ciekawym jest jednak, że stróż nie słyszał momentu, w którym szyba została rozbita i dźwięku upadających na ziemię odłamków szkła. Dziwne jest też to, że zajście o tak późnej porze w ogóle nie zostało zauważone, tym bardziej, że naprzeciwko sklepu znajduje się latarnia, która rzuca na sklep światło. Po sprawcach ślad zaginął ..

Ze spraw sądu ławniczego

Parobek Ferdynand Fischer ukradł innemu chłopakowi z kieszeni portmonetkę, w której znajdowało się 3 i pół marki. Chłopak zdążył wydać na siebie jedynie 15 fenigów, zanim pieniądze zostały mu odebrane. Sąd obszedł się z chłopcem łaskawie i udzielił mu jedynie naganę (AZ, sobota, 19.11.1904 r.).

Robotnik Edward Techner z Kępek (niem. Zeyer) został oskarżony o to, że zaatakował nożem w twarz pewnego parobka i jeszcze potraktował go pałką. Ten krwawy incydent wydarzył się po dancingu. Oskarżony został skazany za niebezpieczne uszkodzenie ciała na 10 miesięcy więzienia (AZ, niedziela, 20.11.1904 r.).

Monter Paul Dyrschla z Winnicy (niem. Weingarten) odpowiadał z kolei za przestępstwo seksualne. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Oskarżonemu sąd wymierzył karę 9 miesięcy więzienia (AZ, niedziela, 20.11.1904 r.).

17-letni robotnik Emil Wermter z Elbląga w lutym tego roku był zatrudniony u tutejszego mistrza piekarskiego. Ponieważ do jego obowiązków należało roznoszenie chleba, klienci powierzali mu pieniądze za dostarczony chleb. Pewnego razu chłopak przywłaszczył sobie 90 fenigów, dlatego też dziś odpowiadał przed sądem za kradzież. Podczas wymierzania kary wzięto pod uwagę, że chłopak był już karany za kradzież. Wtedy też skazano go na 5 dni więzienia. Uwzględniając ten fakt wymierzono mu tym razem karę 3 dni więzienia (AZ, środa, 23.11.1904 r.).

Podwyżka dla pracowników kolei

Bożonarodzeniowy prezent dostali już teraz pracownicy kolei, ponieważ zarząd kolei przyznał im podwyżkę od 1 listopada. Najniższa płaca minimalna, która dla Elbląga wynosi 1,7 marek, została podwyższona do 1,80 marek (AZ, niedziela, 20.11.1904 r.).

Lomberg wystąpi przed elbląską publicznością

W środę wieczorem w Resursie Mieszczańskiej odbędzie się koncert z udziałem Lomberga i nie mamy wątpliwości, że ten znany komik, który zyskał sławę dzięki swoim zdolnościom rozśmieszania publiczności, który rozśmiesza także Cesarza i świat królewski […], rozśmiesza wszystkich do łez, także tutaj może liczyć na swoją publiczność, tym bardziej, że jego występy są też skierowane do kobiet i młodzieży […] (AZ, środa, 23.11.1904 r.).

Nagła śmierć zamiejscowego skrzypka

Dziś rano około godz. 8 przy urzędzie pocztowym znaleziono ciało pochodzącego spoza Elbląga muzyka Johanna Wernera. Mężczyzna trzymał w ręku skrzypce. Ciało zostało zabrane do prosektorium szpitala. Przyczyną śmierci był najprawdopodobniej atak serca (AZ, sobota, 26.11.1926 r.).

O naszych babciach w Związku Literackim

W poniedziałek w Domu Rzemiosła w Związku Literackim wykład pt. „Nasze babki” wygłosi pani dr R. Perles z Królewca (niem. Königsberg). Prelegentka wielokrotnie udzielała się w życiu literackim. Nie jest zawodowym mówcą. Przybędzie do Elbląga, ponieważ interesuje się tutejszym Związkiem Literackim (AZ, sobota, 26.11.1904 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.