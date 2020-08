Dawno temu w Elblągu: Wspomnienia byłych mieszkańców (odc. 5)

W kolejnym odcinku naszego cyklu przeglądamy wydania magazynu „Elbinger Nachrichten” zdigitalizowane przez Archiwum Diecezji Elbląskiej. Zawierają m.in. wspomnienia mieszkańców, którzy żyli tu do 1945 roku.

4 tysiące osób pracuje obecnie w elbląskiej stoczni Schichaua

W naszym ojczystym mieście Elblągu żyje obecnie 35 tys. - 40 tys. ludzi, przekazał nam niedawno przybyły do Berlina elblążanin. Nabożeństwa do tej pory odbywają się w kaplicy św. Jerzego, licznie uczestniczą w nich mieszkańcy. W międzyczasie został odbudowany kościół św. Mikołaja. Cmentarze zostały zrównane z ziemią. Podczas gdy szpital, poczta i większość szkół zostało odbudowanych, ratusz, bank okręgowy i bank miejski leżą w zgliszczach. Magistrat został przeniesiony do dawnej szkoły Heinricha von Plauena. W upaństwowionej stoczni Schichaua pracuje około 4 tys. pracowników. Polska strona próbowała zatrzymać w niej niemieckich fachowców, których jednak nie jest zbyt wielu. Jak przekazuje nam nasz elblążanin, większość mieszkających obecnie w naszym ojczyźnianym mieście Polaków, pochodzi z Wilna. Ogólnie rzecz biorąc Polacy powinni teraz okazać Niemcom więcej zrozumienia (EZ, sierpień 1951 r.).

Analfabeci w Elblągu

Z naszego rodzinnego miasta Elbląga napłynęła do nas wiadomość, że w tym roku na razie 629 dzieci pozytywnie ukończyło kurs pisania i czytania dla początkujących. Najwięcej analfabetów występuje obecnie w województwie gdańskim, które liczy łącznie z województwem nadmorskim nadal jeszcze 30183 analfabetów. Elbląg i Gdańsk - do zakończenia wojny dwa przodujące miasta i centra kulturalne Prus Zachodnich - w kwestii liczby analfabetów stoją niestety na szczycie listy (EZ, sierpień 1951 r.).

Poszukiwani krewni i przyjaciele

Kto może powiedzieć coś o miejscu pobytu Ernsta Snietka, mistrza tokarskiego z Elbląga zamieszkałego przy ulicy Ostródzkiej 4 (niem. Willy-Hölger-Weg). Ostatnio był widziany w obozie w Iławie (niem. Deutsch Eylau). Jego żona Charlotte Snietka, z domu Erdt, została deportowana w marcu 1945 roku, a jej córka Elfriede Fahle, z domu Snietka, została deportowana w lutym 1945 roku. Miała być widziana w 1946 roku w obozie rosyjskim o numerze 1080. O informacje prosi pani Margarete Olstowski z domu Erdt, Wetzlar/Lahn, Kieswäsche (EZ, sierpień 1951 r.).

Szukamy naszych młodych przyjaciół z Elbląga. Przyjedźcie 25 sierpnia na spotkanie do Hamburga! Helmut Stahnke z Elbląga, z ulicy Studziennej (niem. Wilhelmstraße 2), obecnie zamieszkały w Erlangen, Sudl. Stadtmauer 40 i Horst Adloff z Elbląga z Roswiesen Platz, obecnie zamieszkały w Erlangen, Untere Karlstraße.

Czy ktoś wie coś o miejscu pobytu mojej żony Marie Schulz z domu Liedtke, urodzonej 18 grudnia 1884 roku. Ostatnio zamieszkała w Elblągu przy ulicy Kwiatowej 8 (niem. Blumenstraße). Żona została ranna 25 marca 1944 roku, dostała się w Zatoce Helskiej na statek szpitalny (niem. Lazarettschiff) "Posen". Od tego czasu nie otrzymałem od niej żadnej wiadomości. O każdą wiadomość prosi Fritz Schulz, Dietersweiler/Freudenstadt, Schwarzwald, Hauptstraße 36 (EZ, sierpień 1951 r.).

Elbinger Zeitung składa gratulacje

Serdeczne gratulacje dla nauczyciela mianowanego Alberta Petersa zatrudnionego wcześniej w Szkole Heinricha Plauena oraz jego małżonki Margarete z domu Mundehus, zamieszkałych obecnie w Celle, przy Südwall 30. Nauczyciel mimo swojego podeszłego wieku prowadzi obecnie kancelarię swojego syna dr. Petersa, który otworzył w Celle swoją praktykę adwokacką (EZ, sierpień 1951 r.).

Ogłoszenia żałobne

Elfriede Freitag, urodzona 4 listopada 1920 roku, ostatnio zamieszkała w Elblągu przy ulicy Lotników 47 (niem. Fliegerstraße, obecnie ulica Lotnicza), z doniesień DRK, zmarła w rosyjskim obozie Kopeisk 8.

Pod koniec kwietnia 1945 roku zmarł w lazarecie na Uralu mistrz rzeźnicki Herrmann Kretschmann, zamieszkały w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej (niem. Tannenberg Allee) (EZ, sierpień 1951).

Co tydzień publikujemy fragmenty artykułów ukazujących się w magazynie "Elbinger Nachrichten", które po wojnie wydawali dawni mieszkańcy Elbląga. Zdigitalizowane numery pochodzą z Archiwum Diecezji Elbląskiej.