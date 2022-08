Dawno temu w Elblągu... zbliżało się otwarcie nowego szpitala

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie budowy nowego szpitala, którego otwarcie już 1 września. A będzie co oglądać, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Szpital zaprezentuje się jak prawdziwa szkatułka na biżuterię. Wielokrotnie mieliśmy okazję podczas trwania budowy informować naszych czytelników o jej postępach - o tym pisała elbląska prasa w sierpniu 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Dziś chcieliśmy jednak zająć się kilkoma miejscami, które są dla naszych czytelników nowe, a które powinny spotkać się z ich żywym zainteresowaniem. W nowym szpitalu, w suterenie budynku administracyjnego, zaraz pod salami operacyjnymi będzie znajdować się kompleks do kąpieli leczniczych składający się z: pomieszczenia na kąpiele elektryczne, pomieszczenie na kąpiele parowe oraz pomieszczenie na prysznice i kąpiele mineralne. Do tego dochodzą jeszcze poczekalnie i hole. Do kompleksu kąpieli leczniczych chorzy mają łatwe bezpośrednie dojście z głównego budynku […] (AZ, niedziela, 07.08.1904 r.).

Zwodowano holownik

Dziś po południu o godz. 16, w stoczni Schichaua zwodowano holownik, który będzie pływał w przyszłości na wodach Renu (niem. Rhein) (niedziela, 07.08.1904 r.).

Kolejny wypadek z udziałem rowerzysty i pieszego

Wczoraj po południu na alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) rowerzysta znów przejechał młodą kobietę. Nieostrożny rowerzysta najechał na nieprzeczuwającą zagrożenia kobietę i jak wynika z relacji świadków, nie użył sygnału ostrzegawczego w postaci dzwonka. Kobieta upadła na brudną ulicę, a rower i rowerzysta bezpośrednio na nią. Rowerzysta, jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, ulotnił się tak szybko jak to możliwe, a kobieta, cała brudna i kulejąc na jedną nogę udała się do domu (AZ, wtorek, 09.08.1904 r.).

Cesarz podarował swoje zdjęcie z podpisem najlepszym uczniom w naszym regionie

Cesarz podarował sześć różnych oryginalnych fotografii ze swoim wizerunkiem oparzonych jego własnoręcznym podpisem w nagrodę najlepszym i najbardziej pracowitym uczniom i uczennicom szkół podstawowych, szczególnie tym uczącym się na wsi (AZ, wtorek, 09.08.1904 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Pewnej marcowej niedzieli robotnik Ferdynand Maibaum z Tolkmicka (niem. Tolkemit) udał się wraz ze swoją dwójką nieletnich dzieci do lasu. Miał tam za pomocą piły ukraść kilka jodeł, które załadował na sanie i wywiózł z lasu. Po drodze został jednak przyłapany przez stróża leśnego i postawiony w stan oskarżenia. Mężczyzna twierdził, że nie ściął drzew, a znalazł je. Nie znaleziono przy nim piły. By jednak wyjaśnić ten stan rzeczy, trzeba zaprosić na przesłuchanie jeszcze jednego świadka, dlatego też wyznaczono nowy termin rozprawy.

Z powodu zakłócenia spokoju w nocy z 2 na 3 marca bieżącego roku przy ulicy Giermków (niem Junkerstraße) postawieni w stan oskarżenia zostali pomocnicy handlowi Johannes Vollerthun i Ernst Dallmer z Elbląga. Ponieważ nie było dowodów na to, że oskarżeni brali udział w skandalu, obaj zostali uniewinnieni (AZ, środa, 10.08.1904 r.).

Wypadek w firmie Schillera

Wczoraj po południu przydarzył się wypadek zatrudnionemu w firmie Schillera dekarzowi z Loewenslust. Mężczyzna poślizgnął się i wpadł do kadzi z gotującą się smołą, w wyniku czego doznał poważnych oparzeń twarzy, szyi i rąk i został natychmiast przewieziony do lekarza (AZ, sobota, 13.08.1904 r.).

Pijana 60-latka szwendała się po alei Grunwaldzkiej

Wczoraj po południu około 60-letnia kobieta upiła się tak mocno, że idąc aleją Grunwaldzką (niem. Holländer Chaussee) zataczała się z jednej strony na drugą, aż w końcu nogi odmówiły jej posłuszeństwa i wpadła do przydrożnego rowu. W ręku trzymała do połowy pełną butelkę wódki (AZ, sobota, 13.08.1904 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".