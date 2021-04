Dawno temu w Elblągu... Zdjęcia miasta na wystawie w Królewcu

25 kwietnia w Królewcu (niem. Königsberg) w Messehalle 1 z okazji 25-lecia swojego istnienia Związek Turystyczny organizuje wystawę fotograficzną (przewodniczący właściciel fabryki Herrmann Schultz) [...], podczas której będziemy mogli obejrzeć zdjęcia z całych Prus Wschodnich. Elbląg będzie reprezentował na tej wystawie 100 zdjęć przedstawiających nasze miasto i okolice – pisała elbląska prasa w kwietniu 1929 roku.

Zdjęcia zostały udostępnione przez znanych nam amatorów fotografii: pannę Rahn, panów Hoelke, Georgi, Krebsa, Nessa, Friesa, Laasera (wszyscy z Elbląga) oraz pana Dietricha z Kadyn (niem. Cadinen). Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone ufundowanymi wartościowymi nagrodami. Również elbląski urząd turystyczny przeznaczył nagrodę dla elblążan, którzy nadesłali zdjęcia. A trzeba przyznać, że było ich bardzo dużo. Ich ilość przerosła oczekiwania, a do tego zdjęcia w większości były profesjonalnie wykonane. Wystawa prezentuje piękno Prus Wschodnich i jest swego rodzaju reklamą naszego regionu (ET, sobota, 20.04.1929 r.)

50 lat razem

Złote gody świętować będą 24 kwietnia Gustaw Kraft i jego żona Marie z domu Schulz. 25 kwietnia w domu małżonków błogosławieństwa udzieli parze ksiądz Bergan. Jubilaci mają po 75 lat i cieszą się dobrym zdrowiem i energią. Pan Kraft urodził się w Tropach Elbląskich (niem. Streckfuß) w powicie elbląskim, a pani Kraft w miejscowości Kanten w powiecie pasłąckim (niem. Preussisch Holland). [...] (ET, piątek, 19.04.1929 r.).

Eksplozja gazu przy Bramie Targowej

Wczoraj w południe nieopodal Bramy Targowej zapadła się nawierzchnia wyłożona brukiem. Kilka kamieni zapadło się pod ziemię, skąd wyczuć można było silny zapach gazu. Gdy pracownicy gazowni przybyli na miejsce, tam, gdzie znajdowały się rury gazowe, doszło do eksplozji. Ponieważ była ona słaba, nikt nie został ranny (ET, piątek, 19.04.1929 r.).

Znana elblążanka kończy 90 lat

90. rok życia skończyła w niedzielę pani Herzberg, która długie lata po śmierci swojego męża prowadziła w Elblągu licznie i chętnie odwiedzaną gospodę. Kobieta przebywa obecnie w domu starości (ET, poniedziałek, 22.04.1929 r.).

Uniewinniony w procesie odwoławczym

Z powodu poważnego uszkodzenia ciała odpowiadali wczoraj przed wielką izbą karną w procesie odwoławczym robotnik B. i kowal Schl., obaj z Kisielic (niem. Freystadt). Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że zawlekli Johanna Borowskiego do mieszkania pani Beyer i tam mocno pobili, ponieważ ten miał ich oczernić, zranili też matkę pokrzywdzonego. Przesłuchanie świadków wykazało jednak, że Borowski wtargnął do mieszkania pani Beyer i gdy B. chciał się z nim rozmówić, Borowski zaatakował go.

Wielka izba karna uchyliła wyrok izby karnej w Suszu (niem. Rosenberg), który wymierzył B. karę 2 miesięcy a Schl. 6 tygodni więzienia i uniewinnił oskarżonych na koszt państwa (ET, czwartek, 18.04 .1929 r.).

Zaginęła 18-latka

Od 6 kwietnia poszukiwana jest Gertruda Reikowski z Elbląga, stanu wolnego, urodzona 8.10.1911 roku, zamieszkała przy ulicy Freta 25 (niem. Michelauerweg). Dziewczyna ma 1,65 m wzrostu, nosi fryzurę typu bob. W dniu zaginięcia ubrana była w zielony płaszcz, czarną czapkę i czarne skórzane buty. Wszelkie dane na temat pobytu zaginionej można składać w pokoju 2a w Ratuszu (ET, czwartek, 18.04.1929 r.).

Auto przejechało pijanego mężczyznę

Wczoraj wieczorem na placu Fryderyka Wilhelma (niem. Friedrich Wilhelm Platz, dzisiejszy plac Słowiański) auto przejechało pijanego mężczyznę. Mężczyzna uderzony przez auto upadł na ziemię. Oprócz drobnych otarć prawej ręki nie doznał większych szkód (ET, piątek, 19.04.1929 r.).

Włamanie do fabryki Loeser und Wolff

W sobotę o godz. 20:30 wezwano straż pożarną do fabryki Loeser und Wolff (dawna fabryka cygar, po wojnie Renoma przy ul. Królewieckiej – red.). Straż wezwał na miejsce alarm znajdujący się w fabryce. Na miejscu zastano wybitą szybę, jednak po sprawcy nie było śladu. Informacje w tej sprawie można zgłaszać w pokoju 2a w Ratuszu (ET, poniedziałek, 22.04.1929 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"