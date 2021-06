Dawno temu w Elblągu… Doszło do zwolnień w zakładach Schichaua

Dziś z powodu braku pracy z zakładów Schichaua miało zostać zwolnionych 250 pracowników. Jednak wskutek złożonego przez zainteresowane kręgi sprzeciwu w rządzie, w tej chwili zwolniono 100 pracowników. Jak udało nam się dowiedzieć, nowe kierownictwo zakładów Schichaua ma zamiar zredukować liczbę pracowników do około 2000. Ponieważ wcześniej w zakładach Schichaua pracowało około 6000 ludzi, można sobie wyobrazić jak pod względem gospodarczym odbije się na naszym mieście – pisała elbląska prasa w czerwcu 1929 roku, czasach wielkiego światowego kryzysu gospodarczego.

Brud na naszych ulicach

Wiele do życzenia pozostawia sobie brud na głównych ulicach komunikacyjnych naszego miasta. Wydaje się, że nie zwraca się należytej uwagi na porządek na naszych ulicach (…). Kto na początku tego tygodnia szedł Wewnętrzną Groblą Młyńską (niem. Inn. Muehlendamm, dziś 1 Maja) i uważnie przyjrzał się jej, odniósł wrażenie, ze ostatnie sprzątanie nie doszło do skutku, ponieważ asfalt wyglądał jak gnojowisko na polu. W środę na tej ulicy nadal leżała góra śmieci, której nikt nie miał zamiaru uprzątnąć, wiec po całej ulicy z powodu czerwcowego słońca roznosił się nieprzyjemny zapach (…) (ET, sobota, 22.06.1929 r.).

Z rzeki Elbląg wypłynęło ciało młodego mężczyzny

Dziś rano koło godziny 7 przed restauracją Kahlweiß znaleziono ciało, które wypłynęło z rzeki Elbląg. Jest to ciało około 30-letniego dobrze ubranego mężczyzny. Mężczyzna miał na sobie ciemnoszary garnitur, czarne buty i ciemny krawat. Ciało leżało w wodzie kilka dni. W śmierci denata nie stwierdzono udziału osób trzecich (ET, poniedziałek, 17.06.1929 r.).



Do kogo należy rower?

W dziale kryminalnym policji, ratusz, pokój 2a stoi stary rower, nieznanej marki i bez numerów. Przedni i tylni pręt był naprawiany z powodu złamania. Koła maj czerwone ogumienie i żółte felgi. Rower pochodzi prawdopodobnie z kradzieży. Właściciela prosimy o zgłoszenie się po swoją własność (ET, poniedziałek, 17.06.1929 r.).



Uratował tonącą dziewczynę

Wczoraj wieczorem rybak nazwiskiem Deckner uratował przed utonięciem młodą dziewczynę nazwiskiem Dant zamieszkałą przy ulicy Ziesego (niem. Ziesestraße, dzisiejsza ulica Browarna). Po godzinie 20 rybak usłyszał wołania o pomoc od strony mostu kolejowego i błyskawicznie przybył na miejsce swoją łódką i uratował tonącą dziewczynę, która po krótkim wypoczynku udała się z matką do domu (ET, wtorek, 18.06.1929 r.).



Złodzieje kieszonkowi mają ręce pełne roboty

W ostatnim czasie na targu miejskim zanotowano wiele kradzieży. Ponieważ złodzieje zdają się być nieuchwytni, zrobili się na tyle zuchwali, że zdobywają się na popełnianie coraz więcej kradzieży. Na dodatek społeczeństwo ułatwia im ich działalność poprzez lekkomyślność i nieostrożność. Gdybyśmy byli bardziej uważni i ostrożni utrudnilibyśmy złodziejom ich "pracę" tak, że do kradzieży dochodziłoby rzadko. Również częste kradzieże rowerów w ostatnim czasie mają swe źródło w lekkomyślności właścicieli jednośladów, którzy zostawiają swoją własność bez zabezpieczenia. Samo zostawienie roweru bez nadzoru albo niezapięcie go prowadziło często do jego utraty (ET, wtorek, 18.06.1929 r.).



Muzyczna uczta w Bażantarni

W przyszłą niedzielę Elbląski Związek Śpiewaczy Nauczycieli pod kierownictwem dyrektora muzycznego Gessingera i Elbląski Związek Orkiestrowy pod kierownictwem dyrektora muzycznego Wernicke organizują wielki podwójny koncert w Bażantarni (niem. Vogelsang) (ET, czwartek, 20.06.1929 r.).

Miejmy wzgląd na współpasażerów

Częstym zjawiskiem, które można zaobserwować w pociągach, jest fakt zajmowania większej ilości miejsc niż przysługuje to podróżującym. Taki stan rzeczy utrudnia często znalezienie miejsc wsiadającym po drodze podróżującym. W myśl przepisów ruchu kolejowego podróżny oraz podróżujące z nim osoby mogą zająć po jednym miejscu. Kto zajmuje więcej niż jedno miejsce, musi uiścić opłatę w kwocie 3 marek (ET, piątek, 21.06.1929 r.).



Zderzenie auta z rowerzystą

Wczoraj po południu na Wittenfelderstraße doszło do zderzenia samochodu osobowego z rowerzystą, w wyniku którego rowerzysta został lekko ranny, a jego rower połamany (ET, piątek, 21.06.1929 r.).



