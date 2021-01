Dawno temu w Elblągu… świętowano 110-lecie winiarskiej firmy

Tutejsza firma winiarska P.H. Müller będzie obchodzić w tym roku 110-lecie swojego istnienia. Firma cieszy się nie tylko w Elblągu lecz także w całej naszej prowincji dobrą sławą. Nieruchomość, w której się znajduje, dom ze ścianą szczytową przy ulicy Stary Rynek 14 (niem. Alter Markt), jest jednym z najpiękniejszych najstarszych budynków na Starym Mieście – czytamy w elbląskiej prasie z 1928 roku.

Miłośnikom historii starego Elbląga budynek jest znany pod nazwą "Königshaus" (Dom Króla), ponieważ według pewnej wprawdzie niepotwierdzonej wiadomości mieszkał w nim podczas pobytu w Elblągu sam Fryderyk Wielki. Również król polski Władysław, król Szwecji Karol Gustaw, król Polski August II oraz król Szwecji Karol XII zatrzymali się w "Domu Króla" (ET, wtorek, 24.01.1928 r.).

Elbląg miał prawie 70 tys. mieszkańców

Liczba mieszkańców Elbląga powiększyła się w ubiegłym roku o 1348 i wzrosła po ostatnich obliczeniach z 1 stycznia do 69 771. W Nowy Rok 1926 roku nasze miasto liczyło 68 423 mieszkańców (ET, środa, 25.01.1928 r.).

Odbiór rent

Niedługo w Domu Wypoczynkowym będzie można odbierać renty inwalidzkie i wypadkowe już od godziny 7 rano. Dlatego też proponujemy, by, jeśli to możliwe, odbierać renty w godzinach mniej natężonego ruchu tj. 7-9. Dzięki temu unikniemy utrudnień w wypłacaniu świadczeń (ET, sobota, 28.01.1928 r.).

Bal maskowy z okazji 130-lecia Resursy Humanistas

Wielki bal maskowy Resursy Humanistas, na który w sobotę z okazji 130-lecia istnienia placówki zaproszono wielu gości, udał się wyśmienicie i stał się tym samym najbardziej towarzyską imprezą tego sezonu zimowego, którą jego uczestnicy na pewno miło będą wspominać. […] Przygotowania były staranne, pieczołowite i przebiegały według określonego planu. […] Liczne pokoje kasyna zostały gustownie urządzone przy pomocy kolorowego oświetlenia i dekoracji, a liczne zespoły energicznie i z werwą przygrywały na scenie. Do tego te wspaniałe kostiumy […]. Tak, kostiumy! Można było zobaczyć wiele oryginalnych i uroczych przebrań. […] Najbardziej popularny wciąż jest pierrot i pierrotka […]. Nagle wynurzył się arlekin pod ramię z "księżną Czardasza". Gdzieś kroczył dumnie czerwony Mefisto, rzucając naprawdę demoniczne spojrzenie, a przed nim frunęły wróżki, Tyrolki i gejsze. […]

Coraz nowsze kostiumy wynurzały się z tłumu. Każdy, kto w tej wrzawie brał udział, był jednocześnie aktorem i publicznością. […] Ta karnawałowa radość trwała nieprzerwanie do północy, kiedy to uczestnicy balu zdemaskowali się, a potem bawili się do samego rana. Pod rządami króla balu jego weseli uczestnicy korzystali z karnawałowej wolności […] tak, że jubileuszowy bal maskowy w Resursie Humanistas pozostawi wszystkim na długie lata piękne wspomnienia (ET, poniedziałek, 30.01.1928 r.).

Minister oświaty dr Becker odwiedzi Elbląg

Jak udało nam się dowiedzieć z departamentu oświaty, minister oświaty dr Becker, który przebywa obecnie w Królewcu (niem. Königsberg) z okazji poświęcenia nowych budynków uniwersyteckich, wyruszy stamtąd w środę wieczorem do Elbląga. Złoży on wizytę m.in. w Akademii Pedagogicznej (ET, wtorek, 31.01.1928 r.).

Zaplanowano wystawienie opery Wagnera w Elblągu

Wolna Scena Ludowa, która organizuje, jak wiadomo, w okresie zimy 12 wieczorów z utworami Ryszarda Wagnera, zamierza na zakończenie sezonu zimowego i swoich występów wystawić operę Wagnera w tutejszym miejskim teatrze. W tym celu zostanie zaangażowany zespół artystyczny z Królewieckiej Opery. Mamy nadzieję, że miasto sfinansuje częściowo to przedsięwzięcie (ET, wtorek, 31.01.1928 r.).

