Dawno temu w Elblągu… udał się festyn dla dzieci

Parobkowie Gotfryd Neumann, August Schönfeldt i Gotfryd Arndt z Próchnika (niem. Dörbeck) rzucali kamieniami w różne osoby. Neumann został skazany na karę grzywny w kwocie 9 marek lub trzy dni aresztu. Pozostali mężczyźni każdy na karę 6 marek grzywny lub dwa dni aresztu. Podobnego przestępstwa dopuścił się czeladnik kowalski Wilhelm Dziggel, który dopuścił się uszkodzenia ciała. Wymierzono mu karę grzywny w kwocie 21 marek lub jeden tydzień więzienia - pisała prasa w 1901 r. O czym jeszcze?

Nagła śmierć prokuratora generalnego w Krynicy

Nagłą śmiercią zmarł w Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg) prokurator generalny Lautz z Kwidzyna (niem. Marienwerder). Przybył on ubiegłej niedzieli do Krynicy Morskiej. Wczoraj przed południem około godz. 11 zażywał on kąpieli. Gdy wyszedł z morza, nagle upadł. Starania dwóch lekarzy o uratowanie mu życia niestety nie przyniosły rezultatów. Po południu o godz. 15.30 prokurator generalny Lautz odszedł wskutek udaru mózgu. Człowiek, który tak niespodziewanie pożegnał się z życiem, był w kwiecie wieku, a jego śmierć stała się dla jego bliskich o tyle bardziej bolesna, że jego żona i córka miały dziś dołączyć do niego w Krynicy na wakacje. Dziś rano radca prokuratury generalnej dr Tischirch z Kwidzyna udał się do Krynicy w celu przetransportowania ciała. Zostało ono zaplanowane na jutro rano. Lokalna prokuratura i kolegium sędziowskie złożą wyrazy współczucia i oddadzą ostatni hołd zmarłemu towarzysząc mu w drodze parowcem na stację kolei nadzalewowej. Jutro przybędzie tutaj także szef Wyższego Sądu Okręgowego z Kwidzyna Hassenstein. Nie odbędą się tutaj żadne specjalne uroczystości pogrzebowe, ponieważ krewni zorganizowali transport ciała koleją bezpośrednio do Wiesbaden (AZ, sobota, 06.07.1901 r.).

Udany festyn dla dzieci w hotelu „Stadt Elbing”

Podczas wczorajszego festynu dla dzieci w hotelu „Stadt Elbing” zebrała się spora rzesza młodzieży z rodzinami. Pan Hildebrandt sprawił dzieciom wielką radość organizując im różnego rodzaju gry, koncert oraz prezenty. Impreza zakończyła się odtańczeniem poloneza przez dzieci, po którym miały miejsce tańce (AZ, sobota, 06.07.1901 r.).

Tablice pamięci

Miasto rozwija się coraz bardziej, zyskuje większe poważanie, wygląda coraz ładniej i bardziej okazale. Staje albowiem tutaj więcej pomników, a wszystko to dla ozdoby i dobrobytu miasta. Z drugiej strony powinno się pielęgnować stare wspomnienia […], ożywiać pamięć o zasłużonych mężach, którzy tutaj działali i żyli, nie tylko o tych, którzy urodzili się w naszym mieście. Taką osobą jest to na przykład twórca statystyk naukowych, które z pewnością wszędzie odgrywają ważną rolę, jeśli nie czasami nawet decydującą. Zarówno ludzie nauki jak i ci z nią nie związani powinni zwrócić na niego swoją uwagę, szczególnie że urodził się on 1719 roku w Elblągu! Innym przykładem jest znany pisarz i sławny felietonista Fritz Wernick, który mieszkał tu wystarczająco długo, by pozostawić miastu spuściznę, która znacząco przyczyniła się do rozwoju edukacji naszych synów i córek. […] Również historia świata pozostawiała swoje ślady w Elblągu, choć nie wyróżnia się zbyt wiele momentów, które są godne uwagi i zasługują na zachowanie w trwałej pamięci. Na przykład, gdy pierwsze oddziały pruskie wkroczyły na terytorium Elbląga, na długo przed tym, jak stał się on polityczną własnością państwa pruskiego (1772). A któż jeden wie w szczegółach, ile nędzy i niedoli zafundowano mieszkańcom i ile gorzkich godzin rządzącym naszym miastem w dniach i czasach, które miejmy nadzieję już nigdy nie powrócą! […] (AZ, niedziela, 07.07.1901 r.).

