Dawno temu w Elblągu… Wydawano karty rowerowe na pociąg

Elbląski dworzec kolejowy przed wojną

Karty rowerowe (dzisiaj byśmy powiedzieli bilety kolejowe za transport roweru – red.) do 100 km będą wydawane za kwotę 30 fenigów. Komisja Taryfowa Niemieckiej Kolei Żelaznej podjęła decyzję o rozszerzeniu karty do 150 km i o podwyższeniu opłat za odcinki do 25 km do 30 fenigów, do 100 km do 50 fenigów i do 150 km do 80 fenigów. Decyzja ta wymaga jeszcze zatwierdzenia właściwych organów, zanim wejdzie w życie – czytamy w „Elbinger Tageblatt” z 21 listopada 1925 r.

Święto zmarłych ku pamięci bohaterów Podczas święta zmarłych (niem. Totensonntag - w kościele ewangelickim ostatnia niedziela przed adwentem), jak w latach, ubiegłych w kościele Najświętszej Marii Panny na uroczystości ku pamięci naszych bohaterów narodowych zebrało się wiele patriotycznych zrzeszeń. Nawy kościoła i balkon wypełniły się pogrążonymi w zadumie wiernymi, podczas gdy po obu stronach ołtarza swoje miejsce znalazły banery i flagi. […] Jest to wspaniały zwyczaj Elbląskiego Związku Wojennego, że ostatnią niedzielę roku kościelnego obchodzi się święto zmarłych w nawiązaniu do słów "Nie zapomnijcie o naszych drogich zmarłych". Niektórzy uronili kilka łez wspominając naszych poległych chłopców, na co w pełni sobie zasłużyli, ponieważ byli odważni i wierni aż do śmierci. […] Następnie stowarzyszenia zebrały się razem przed kościołem, żeby ruszyć w pochodzie przez miasto i pod pomnikami złożyć wieńce i oddać honory zmarłym. W tym samym czasie na cmentarzu przy kościele Najświętszej Marii Panny zebrali się parafianie na nabożeństwo wspominkowe za naszych zmarłych. […] Uroczystość uświetniły pieśni chóru parafialnego parafii Bożego Ciała oraz chóru puzonowego. Rozświetlony kościół wraz z przyozdobionymi jodełkami tablicami upamiętniającymi bohaterów zapraszał jeszcze niektórych na cichą modlitwę (ET, poniedziałek, 23.11.1925 r.). Hansa wygrała z Malborkiem Na ligowym meczu okręgowym, który odbył się we wczorajsze popołudnie na Kasernenhof, a w którym starły się drużyny z Malborka i Hansa Elbing, nie było zbyt dużej widowni, jak to bywało zazwyczaj. Było to związane z kapryśną deszczową pogodą. Mecz był bardzo interesujący [….]. Hansa górowała nad Malborkiem, ale ta druga potrafiła się skutecznie obronić. Gra zakończyła się wynikiem 3:2 […] (ET, poniedziałek, 23.11.1925 r.). Złodzieje drzewek owocowych poszukiwani W ostatnim czasie w ogródkach przy prywatnych mieszkaniach i ogródkach winnych miejscowe rzezimieszki wyrywają nowo zasadzone drzewka owocowe. Najprawdopodobniej złodzieje sadzą je potem w swoich ogródkach. Wszelkie dane na temat sprawców można kierować w wydziale policji kryminalnej, ratusz, pokój nr 4 (ET, wtorek, 24.11.1925 r.). Znaleziono ciało mężczyzny. Personalia nie są znane 22 listopada o godz. 18.45 na odcinku kolejowym w okolicy stacji Karczowiska Górne (niem. Oberkrebswalde) znaleziono ciało mężczyzny. Prawdopodobnie mężczyzna wypadł z pociągu. Nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, posiadał jedynie bilet powrotny z Elbląga do Markus (niem. Markushof) i fotografię około 16-letniej dziewczyny. Zmarły ma 175 cm wzrostu, włosy ciemny blond, jest szczupły, ma oczy niebieskoszare, płaski nos i około 25 lat. Ubrany był w ciemnoniebieski kapelusz filcowy (…), granatową chustkę, dwurzędową marynarkę, koszulę z trykotu, w paski w kolorze lila, […], kalesony z trykotu, czarne buty z gumowymi obcasami, wełniane, szare podkolanówki, część na stopach w kolorze białym. Dane na temat zmarłego przyjmuje policja kryminalna, ratusz, pokój 2a (ET, wtorek, 24.11.1925 r.). O wychowaniu w Domu Wypoczynkowym 26 i 27 listopada w godz. 20 w Domu Wypoczynkowym odbędą się wykłady na tematy wychowawcze. Dyrektor Weisskopf z Monachium będzie mówił o "Przyczynach i skutkach (…) konfliktów w domowym i szkolnym wychowaniu". Kolejnym tematem będzie "Wprowadzenie w pedagogikę i psychologię głębi" (ET, wtorek, 24.11.1925 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"

