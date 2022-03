"Gabinety dentystyczne będą nieczynne..." (Głos z przeszłości, odc. 35)

- Niedociągnięcia w jedynej gospodzie spółdzielczej w Elblągu stały się przedmiotem zainteresowania podstawowej organizacji pracy Elbląskiej Spółdzielni Spożywców – m. in. o tym pisała prasa w 1950 r.

Popis uczniów szkoły muzycznej

"Po upaństwowieniu elbląskiej szkoły muzycznej obniżono znacznie opłatę za naukę. Dzieci robotnicze i chłopskie płacą obecnie tylko po 150 zł miesięcznie, a młodzież uzdolniona w ogóle jest zwolniona z opłat.

Jak wykazał zorganizowany ostatnio półroczny popis uczniów szkoły muzycznej, w szkole jest wiele utalentowanych dzieci. Na popisie w dniu 19 bm. Najlepsze wyniki osiągnęła klasa fortepianu prof. Janiny Salmonowicz. Na wyróżnienie zasłużyły siedmio- i ośmioletnie dzieci: Ewa Leśniewska, Jarek Wais, Basia Wróbel i Henryk Broda.

Na popis złożyły się występy chóru dziecięcego z klasy śpiewu dyr. Stolarskiego, występy solowe uczniów i uczennic klas fortepianowych oraz zespołu smyczkowego.

W szkole muzycznej prowadzone jest współzawodnictwo pracy, które daje dobre rezultaty".

Premiera w Teatrze Państwowym

"Państwowy Teatr im. Jaracza wystąpi w dniu 25 bm. z premierą trzyaktowej sztuki A.N. Afinogenowa pt. "Maszeńka". Role główne grać będą: Henryk Barwiński, Wanda Bajerówna, Jerzy Marr, Maria Chodecka i Juliusz Przybylski".

Wystawa w Państwowym Gimnazjum i Liceum Handlowym

"Od 18 bm. Czynna jest przy Państwowym Gimnazjum i Liceum Handlowym wystawa produkcji tekstylnej i spożywczej. Wystawę zorganizowała Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni. Wstęp bezpłatny".

Nowy Hufiec "SP"

"Z polecenia Komendy Powiatowej "SP" został organizowany przy Elbląskiej Spółdzielni Spożywców nowy hufiec młodzieżowy. Hufiec ten skupia młodocianych pracowników spółdzielni pracy, ogrodniczych i CSPPS.

Hufiec liczy już 57 junaków. Prowadzi ożywioną pracę szkoleniową i kulturalną. Zorganizowano ostatnio kurs szkoleniowy I stopnia. Hufiec ściśle współpracuje z kołem ZMP, gdyż większość junaków stanowią aktywni ZMP-owcy. Młodzież ma do dyspozycji dobrze wyposażoną świetlicę i bibliotekę. W okresie wiosennym i letnim projektuje się zorganizowanie kursów pływackich i żeglarskich. Komendantem hufca jest ob. Szeszel".

Podstawowa organizacja partyjna polepsza pracę gospody spółdzielczej

"Niedociągnięcia w jedynej gospodzie spółdzielczej w Elblągu stały się przedmiotem zainteresowania podstawowej organizacji pracy Elbląskiej Spółdzielni Spożywców. Organizacja zobowiązała członka egzekutywy tow. Bogackiego do nadzoru nad tą gospodą, upoważniając go do spowodowania reorganizacji tej placówki, jako nie zaspokajającej potrzeb świata pracy.

Organizacja podstawowa wysunęła postulat zmiany personelu na taki, który by dbał o uczciwe obsłużenie ludzi pracy. Usprawnienie pracy w gospodzie ma nastąpić najpóźniej w ciągu jednego miesiąca".

Gabinety dentystyczne będą nieczynne przez jeden dzień

"W związku ze zjazdem lekarzy dentystów, pracujących w społecznej służbie zdrowia, wszystkie gabinety dentystyczne będą w sobotę 25 bm. nieczynne".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 56, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.