Historia okolic Elbląga: Od Krykajn do Nawt (odc. 206)

W dzisiejszym odcinku odwiedzamy gminę Godkowo. O ciekawostkach związanych z miejscowościami leżącymi na terenie dawnych Prus Górnych opowiada Karol Wyszyński, przewodnik elbląskiego PTTK.

Krykajny

Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1448r. Wiadomo jednak, że istniała już wcześniej. Do 1945 r. nazywano ją jako Krickehnen, po czym nazwa została spolszczona.

Olkowo

Wieś, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1436 r. Należała wówczas do Prusa Jurge Wobina, posiadał on również pobliskie Podągi. Działania wojenne w 1945 r. w znacznie zniszczyły wioskę, w jej okolicy możemy zobaczyć jeszcze pozostałości okopów artyleryjskich. Innymi śladami dawnych czasów są dwa dawne cmentarze: jeden pochodzi z drugiej połowy XIX w. i jest położony w lesie, drugi po przeciwnej stronie wsi nieco młodszy, bo z drugiej połowy XIX w. (po 1945 r, zdewastowany, obecnie upamiętnia go postawiony tam krzyż).

Do 1945 roku wieś nazywała się Alken.

Swędkowo

To wieś, o której historii niewiele można znaleźć. Pozostałością po dawnych czasach jest park dworki z przełomu XVIII-XIX w. Do 1945 r. wieś nazywano Schwöllmen, obecną nazwę otrzymała po 1945 r.

Lesiska

O wsi również niewiele można znaleźć w źródłach. Wiadomo, że przed 1945 r. nazywała się Reichwalde, a o tym jak wyglądała świadczy zdjęcie, które dołączamy przy artykule. Na portEl.pl publikowaliśmy wcześniej artykuł na temat byłego ewangelickiego cmentarza.

Nawty

Jest to wieś, o której po raz pierwszy wspomniano w 1351 r. Wówczas to wielki mistrz Henryk Dusemer nadał te dobra Prusom: Thomasowi, Bande, Grobe, Slabeyke, Tustirowi i Sankete.

Przedwojenny widok z Nawt

W 1528 r. wieś weszła w posiadanie Ecka von Reppichaua i pozostawała w rękach jego spadkobierców do 1589 r. Kolejni właściciele to ród von Perbandt, a po śmierci Johana Friedricha właścicielem został Filip Otto von Dönhoff z Kwitajn.

Podczas I wojny światowej we wsi pracowali jeńcy rosyjscy. Wówczas na froncie poległo siedmiu mieszkańców wsi, a ich nazwiska upamiętniono na pomniku z 1926 r. w pobliskich Skowronach. W czasie II wojny światowej we wsi pracowali pracownicy przymusowi pochodzący z Polski, Serbii, Francji i Rosji.

Po 1945 r. wieś zasiedlili osadnicy przybyli tu także w ramach Akcji „Wisła”, w latach 60. ziemie te włączono do Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Grużajnach, obecnie jest to własność prywatna.

Po 1945 r. uruchomiono czteroklasową szkołę podstawową, która działała do lat 70. Szkoła istniała we wsi zresztą przed 1945 r. podobnie jak kuźnia i mleczarnia.

Obecną nawę nadano wsi w 1948 r., poprzednio nazywano ją Nauten, jej pierwsza nazwa to Naudin.