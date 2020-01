Jak Komnick Rosję podbijał

Ciężarówka Komnick E3W Probeg 1925 wyprodukowano w Elblągu Reklama

Pretekstem do napisania tych kilku zdań był filmik zamieszczony w Internecie przez MAN Truck and Bus Russia. Jest to zapewne sklejka kilku filmów, znajdujących się w Rosyjskim Archiwum Filmów Dokumentalnych, na których uwieczniono pierwszy w historii międzynarodowy test pojazdów z 1925 roku. Wzięły w nim udział dwa modele firmy Komnick z przedwojennego Elblaga,a mieszkańcy witali załogi po powrocie jak bohaterów – pisze nasz Czytelnik, przypominając nieznaną powszechnie historię.

Pierwszy międzynarodowe test pojazdów miał miejsce w Rosji, w 1925 roku, na trasie: - dla samochodów osobowych - Leningrad-Moskwa-Tiflis-Moskwa (4984 km), - dla motocykli - Moskwa-Charków-Moskwa (1456 km), - dla samochodów ciężarowych - Leningrad-Moskwa-Kursk-Moskwa (1724 km). Start samochodów osobowych i ciężarówek odbył się 18 sierpnia, w Leningradzie, a motocykli 22 sierpnia w Moskwie. Wszyscy uczestnicy finiszowali w Moskwie: ciężarówki - 28 sierpnia, samochody osobowe - 10 września, motocykle - 30 września. Natomiast 24 września 1925 r. w Moskwie otwarto pierwszą sowiecką wystawę motoryzacyjną. Zaprezentowano tam pojazdy, które wzięły udział w tym wyścigu. Jak podają źródła, w owym pierwszym, wielkim, międzynarodowym wyścigu, będącym testem sprawności, uczestniczyły pojazdy z: Ameryki - 100 samochodów i 2 motocykle, Francji - 68 samochodów, Włoch – 28 samochodów, Niemiec - 24 samochody i 6 motocykli, Austrii - 16 samochodów, ówczesnej Czechosłowacji – 12 samochodów, Anglii - 2 samochody i 3 motocykle, Belgii - 3 motocykle. Rosję reprezentowała fabryka samochodów „AMO” (2 samochody) oraz inne instytucje radzieckie produkujące auta (5 samochodów). Firma z przedwojennego Elbląga, Komnick, również wzięła w nim udział, prezentując dwa 3,5-tonowe modele ciężarówek E3W o numerze 124 oraz 125. Kierowcami tych pojazdów byli Otto Komnick i mistrz jazdy Kienast. Na zachowanym materiale filmowym z tego wydarzenia, rozładunek ciężarówek Komnick z parowca „Preußen“ 4 sierpnia 1925 r,. w Lenningradzie został przedstawiony od 40 sekundy materiału. Tak wspominał to syn Franca Komnicka „…Jazda próbna powinna rozpocząć się 10 sierpnia. Ponieważ jednak nie wszystkie samochody się pojawiły, została przełożona za 8 dni. W międzyczasie odbyła się wystawa motoryzacyjna, w której również braliśmy udział. Nasze samochody cieszyły się największym zainteresowaniem ze względu na ich dobry, solidny i elegancki wygląd zewnętrzny oraz ładny lakier (kość słoniowa, czerwone koła)…” Warto dodać, co jest też widoczne na filmie, że samochody ciężarowe do testu zostały obciążone workami z piaskiem, każdy po 70 kwintali. Samochody ciężarowe marki Komnick E3W okazały się nie do pokonania, wygrywając nie tylko w kategorii samochodów ciężarowych, ale także zdobywając pierwszą nagrodę w klasyfikacji generalnej. Tak opisywał to syn Komnicka „… zakończył się test międzynarodowy, niewątpliwie największy i najtrudniejszy na całym świecie. Pozostało tylko czekać na rozdanie nagród. W kolejnych dniach nasze maszyny podlegały kontroli komisji technicznej. Zostały one poddane tak samo dokładnemu badaniu, jak przed startem. Pomimo pokonywanej dużej odległości w niewiarygodnie trudnych warunkach, na obu maszynach Komnick nie stwierdzono nawet najmniejszych uszkodzeń lub pogorszenia się działania jednostek. Po tej ostatniej kontroli wszystkie samochody, które przeszły bez wad, zostały kupione przez rosyjską organizację handlową «Автопромторг»..” Uczestnicy wyścigu, po powrocie do Elbląga witani byli jak wielcy zwycięzcy. Dlaczego tak wielkie przedsięwzięcie, pierwsze na świecie, miało miejsce w Rosji? W latach dwudziestych XX wieku gospodarka narodowa Rosji odczuwała, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, pilną potrzebę modernizacji gospodarki motoryzacyjnej, gdyż opierała się ona na przedrewolucyjnym i przedwojennym sprzęcie, przestarzałym i zużytym. Projektowanie i produkcja własnych samochodów od zera oznaczała, w tym czasie długą drogę prób i błędów. Natomiast zakup licencji i niezbędnego sprzętu technicznego pozwolił stosunkowo szybko rozwiązać ten problem. Ale wcześniej należało dokonać wyboru, najkorzystniejszych dla warunków rosyjskich, istniejących już w świecie rozwiązań motoryzacyjnych. To właśnie w celu dokonania porównań, w 1925 r. organizowano , międzynarodową jazdę testową samochodów i motocykli. Polska w 1995 roku postawiła na Daewoo…….. Dariusz Babojć Źródła: http://www.gruzovikpress.ru https://www.drive2.ru/ https://www.livejournal.com/

