Spacerem po Elbingu (Elbląskie Archiwum Foto)

W naszym kolejnym odcinku Elbląskiego Archiwum Foto odwiedzimy Elbląg sprzed II wojny światowej. Sprawdzimy trzy lokalizacje.

Zdjęcia w tym odcinku pochodzą z albumu Blick uf Elbing wydanego w 1970 roku, które zamieszczono na stronie bildarchiv-ostpreussen.de, a przedstawiają miasto w latach 30. XX wieku. Zaczniemy, niczym prawdziwi turyści, od wizyty na dworcu dzięki zdjęciu nieznanego autora.

- Budynek dworca PKP pochodzi z lat. 50. XIX wieku, zachował swój pierwotny wygląd, natomiast wnętrze zostało całkowicie przebudowane. Po prawej stronie dworca kolejowego w parterowym pawilonie od 1933 r. mieścił się posterunek policji, a po 1945 r. – komisariat kolejowy Milicji Obywatelskiej, przekształcony po 1989 r. w komisariat policyjny, następnie zlikwidowany pod koniec XX wieku – pisał o tym miejscu Karol Wyszyński, przewodnik PTTK, w naszym cyklu Historia elbląskich ulic.

Przenosimy się w okolice ul. Agrykola za sprawą zdjęcia autora nazwiskiem Horst.

bildarchiv-ostpreussen.de

- Obecną nazwę ulicy nadano po 1945 r., a przyczynili się do tego mieszkańcy Warszawy, którzy osiedlili się po wojnie w Elblągu. Zapewne chcieli nawiązać do ważnych miejsc w zbombardowanej przez hitlerowców stolicy. Przy ul. Agrykola wyróżnia się monumentalny budynek, do którego prowadzą wysokie schody. Powstał w 1929 r. jako szkoła sportowa Jahn Schule. Dzisiaj mieści się tu Gimnazjum nr 5, wcześniej istniała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, wychowująca młodych sportowców. To w tym budynku 26 listopada 1948 r. wystawiono pierwszą profesjonalną sztukę teatralną po powrocie Elbląga do Polski, „Pan Jowialski” A. Fredry z udziałem Ludwika Solskiego – pisał Karol Wyszyński.

Na ostatnim zdjęciu, którego autor jest nieznany, odwiedzamy park Kajki i okolice ul. Pionierskiej.

- Pionierska przedziela park Kajki, a następnie przebiega pod domem bramnym, który powstał w 1928 r. Ówcześni elblążanie nazwali go Domem z Wieżą (Turmhaus), powstał jako siedziba schroniska młodzieżowego, które cieszyło się wielką popularnością. Dzisiaj w tym miejscu znajdują się mieszkania, a kilka miesięcy temu w ramach prac konserwatorskich odtworzono wieżę, powrócił też na nią zegar – pisał Karol Wyszyński. - Wspomniany powyżej Park Kajki (przed wojną - Heimstättenpark) otoczony jest dzisiaj ulicami: Cicha, Fałata, Piłsudskiego i Kajki. Powstał w tym samym czasie co osiedle. Po lewej stronie Pionierskiej (patrząc w stronę ul. Dąbka) park był nazywany Małym Ogrodem Różanym (róże ozdabiają tę część także dzisiaj), znajdowała się też tu fontanna ozdobiona aniołkami, dzieło elbląskiej rzeźbiarki Erny Becker-Kahns (1895 -1978). Prawa strona parku była nazywana Dużym Ogrodem Różanym i miała charakter parku angielskiego - podawaliśmy w Historii elbląskich ulic.

Wciąż zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) najlepiej wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Zapraszamy do opowiedzenia historii związanej z danym zdjęciem czy znajdującymi się na nim osobami. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw, po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!

Zobacz też poprzedni odcinek Elbląskiego Archiwum Foto.