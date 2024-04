Konsumenci powinni rozumieć trudności sklepów (Głos z przeszłości, odc. 140)

- Wielu mieszkańców Elbląga z zaciekawieniem ogląda wędrujący po mieście pocisk armatni dużego kalibru, który przenoszony jest z miejsca na miejsce – pisała prasa w 1950 r.

Kolejny odcinek Głosu z przeszłości przynosi sprawy dużego kalibru i to dosłownie. Będzie też nieco lżejszych treści, np. o piwie.

Usprawnić zaopatrzenie Elbląga w piwo

"Mimo że Elbląskie Browary Państwowe produkują duże ilości piwa, mieszkańcy miasta odczuwają w okresie letnim braki tego napoju. Co jest przyczyną tego stanu rzeczy i jak można zaradzić trudnościom? Niedociągnięcia te są spowodowane m. in. brakiem w browarach dostatecznej ilości urządzeń do rozlewu oraz zbyt małą ilością kiosków i sklepów w mieście sprzedających piwo na kufle. Zarówno browary jak i sklepy handlu uspołecznionego powinny dbać o dostateczne zaopatrzenie się w urządzenia do rozlewu oraz o zwiększenie sprzedaży piwa beczkowego. Konsumenci powinni też zatroszczyć się o to, aby użyte butelki wracały do sklepów, a nie marnowały się jak dotąd. Konsumenci powinni rozumieć trudności sklepów, wynikające z braku butelek i przez zwracanie ich po opróżnieniu współdziałać w usprawnieniu zaopatrzenia. Obecnie sytuacja jest taka, że np. ekspedientki ESS muszą stale zbierać w Bażantarni porozrzucane butelki, aby chociaż w ten sposób zaradzić brakom".

Wędrujący pocisk armatni

"Wielu mieszkańców Elbląga z zaciekawieniem ogląda wędrujący po mieście pocisk armatni dużego kalibru, który przenoszony jest z miejsca na miejsce. Najpierw znajdował się on na Starym Mieście, przy kościele św. Mikołaja, później – na Rynku Zbożowym, a obecnie znajduje się na ul. Czerniakowskiej w pobliżu domu nr 11. Pocisk ten może spowodować w pewnym momencie nieszczęśliwy wypadek, gdyż w pobliżu niego często bawi się dużo dzieci. Odpowiednie władze powinny zająć się wędrującym pociskiem i jak najszybciej go rozładować i usunąć".

Selekcja upraw ziemniaczanych w powiecie elbląskim

"W związku z mającą nastąpić w powiecie elbląskim selekcją upraw ziemniaczanych, prezydium PRN zorganizowało jednodniowy kurs dla przodowników gromadzkich. Przeprowadzenie selekcji upraw ziemniaczanych ma na celu wykrycie ewentualnych chorów, zapobieganie sprzedaży do zasiewów ziemniaków mieszanych itp.

Zbiory wybranych podczas selekcji pól będą zakupywane przez PZGS po cenie dwukrotnie wyższej od zwykłych cen rynkowych. W celu sprawnego przeprowadzenia selekcji powiat zostanie podzielony na rejony, nad którymi nadzór obejmą studenci Wyższej Szkoły Rolniczej z Wrocławia.

Selekcją upraw ziemniaczanych, która trwać będzie do 15 sierpnia, niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości upraw ziemniaczanych w powiecie".

Szkolenie zawodowe w fabryce cukrów

"Kierownictwo fabryki cukrów opracowuje plan szkolenia zawodowego załogi fabrycznej. Pracownicy fabryki będą doszkalani w dziedzinie branżowej, wiadomości ogólnych i administracji finansowej".

Źródło: Głos Wybrzeża, nr 190

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.