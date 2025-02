Na lewo most, na prawo most (W kadrach pomiędzy Elbingiem i Elblągiem, odc. 8)

W kolejnym odcinku naszych fotograficznych podróży z zestawieniami Jarosława Jaroszuka wyruszamy nad rzekę Elbląg. Rzucamy okiem na Most Niski i na Most Wysoki.

Jarosław Jaroszuk odnawia, rekonstruuje, czasem wręcz „ratuje” stare zdjęcia Elbląga, tworzy również ich zestawienia z fotkami współczesnymi, kolaże. Jego prace zdążyły już zyskać uznanie internautów, trafiły do telewizji, a teraz będziemy je też sukcesywnie prezentować na łamach portElu.

Zacznijmy od Most Niskiego. Pisaliśmy o nim w naszym cyklu "Historia elbląskich ulic".

- Był nazywany początkowo mostem Tobiasza, później Długim lub Żuławskim, a następnie Niskim lub Nizinnym. Powstał w 1580 r. i został usytuowany nieco w prawo od osi ul. Studziennej. Most był w pierwszej wersji konstrukcji drewnianej. W 1885 r wybudowano nowy o konstrukcji stalowej. Uszkodzony w czasie II wojny światowej został odbudowany i do 1958 r. - kiedy to oddano do użytku most na przedłużeniu al. Tysiąclecia - był jedynym mostem w Elblągu łączącym miasto z lewym brzegiem rzeki. W 1984 r. uszkodzeniu uległo jedno z przęseł i według oceny ówczesnych władz Elbląga nie mógł być naprawiony, dlatego podjęto decyzję o jego rozebraniu. W jego miejscu powstała kładka dla pieszych – pisał o tej przeprawie Karol Wyszyński, przewodnik PTTK. Później wybudowano obiekt, który widzimy na zdjęciu Jarosława Jaroszuka. Kadr archiwalny pochodzi z kolei z 1935 r.

- Most Wysoki znajduje się w miejscu funkcjonowania najstarszego elbląskiego mostu, który wzmiankowany był już w 1322 roku - podkreśla Jarosław Jaroszuk. O tym moście pisaliśmy też w tym odcinku cyklu naszego cyklu.

Jeśli przejdziemy od mostu do mostu po wschodniej stronie rzeki Elbląg, pomaszerujemy oczywiście przez Bulwar Zygmunta Augusta.

- Niemal do końca XVIII w. oddzielony był od miasta murem obronnym z licznymi bramami stojącymi na wylocie ulic (...). Rozebranie murów, bram lub też ich przebudowa nastąpiła po 1773 r. Przed wiekami Bulwar nosił nazwę Pomostu Rybackiego (Die Fisch Brücke), która dotyczyła odcinka od Mostu Wysokiego do żurawia stojącego w pobliżu Mostu Niskiego. Nazwa nawiązywała do pomostu, gdzie handlowano rybami i artykułami rolnymi dostarczanych do miasta za pomocą łodzi. W końcu lat 30. XIX w. cały trakt nazwano ulicą przy rzece Elbląg (Strasse am Elbing), mieszkańcy jednak dalej określali wspomniany poprzednio odcinek jako pomost rybacki. Około roku 1924 r. ulicę nazwano jako Wodna (Wasser Strasse), a przed 1937 r. otrzymała mian Nadbrzeża Hermana Balka (Hermann-Ufer). Po 1945 r. nazwano Wybrzeżną, aby w 1975 r. nadać jej miano Bulwar Zygmunta Augusta - pisał o tym miejscu Karol Wyszyński.

