Woda i ogień (W kadrach pomiędzy Elbingiem a Elblągiem, odc. 5)

Raz jeszcze sięgamy do fotograficznych prac Jarosława Jaroszuka. Dziś zerkamy na miasto na początku XX w. i w 1945 roku.

Zacznijmy od rzeki, którą na obu zestawionych zdjęciach widzimy z pozycji Mostu Wysokiego. Jak czytamy w cyklu Historia elbląskich ulic, pierwsza wzmianka o moście w tym miejscu pochodzi z 1322 r., nazywany był wówczas mostem Kogi.

- Jego drewniana konstrukcja umożliwiała przepływanie pod nim małych statków. Był kilkakrotnie przebudowywany m.in. w roku 1414, 1684 r. i 1744. Nazwę Mostu Wysokiego bądź Wyżynnego uzyskał po budowie drugiego sąsiedniego mostu. 8 lipca 1917 r. konstrukcja spłonęła. W 1922 r. rozpisano konkurs na jej odbudowę, którą zrealizowała firma Beuchelt Co. ze Śląska. Nowy Most Wysoki o nowoczesnej konstrukcji oddano 20 sierpnia 1926 r. W okresie jego odbudowy obok funkcjonował most pontonowy, rozsuwany na czas przepływu statków. W czasie działań wojennych w 1945 roku most ponownie został zniszczony – pisał Karol Wyszyński. Możliwość przekroczenia rzeki w tym miejscu wróciła dopiero w latach 80'.

- Nie ma już takich zim jak dawniej, a nawet gdyby były, trudno sobie wyobrazić, żeby tak spędzano czas na rzece – komentuje Jarosław Jaroszuk fotografię z 1907 roku.

Napiszmy parę słów o samej rzece Elbląg. Jak podaje Encyklopedia PWN "płynie na Żuławach Wiślanych, w województwie warmińsko-mazurskim; długość 79 km, powierzchnia dorzecza 1500 km2; źródła na zachód od wsi Małdyty; przepływa przez jezioro Druzno; uchodzi do Zalewu Wiślanego; przez Kanał Elbląski połączona z Drwęcą; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody 2,3 m; główne dopływy: Fiszewka (lewy), Wąska (prawy); nad rzeką Elbląg leży miasto Elbląg".

Drugie zdjęcie wykonano oczywiście na 1 Maja. Szerzej tę część miasta opisano w tym artykule.

- Czołg, który widzimy na zdjęciu, prawdopodobnie holował pojazd za nim – mówi o tej fotografii z 1945 roku Jarosław Jaroszuk. Dodaje, że na starym zdjęciu ledwo widać zniszczoną wieżę katedry, Elbląg w wyniku działań wojennych był cały w dymie i pyle. Więcej na ten temat w materiale Krwawy początek nowej historii Elbląga. - To zdjęcie zanim zostało odrestaurowane były bardzo słabej jakości – przyznaje jeszcze pasjonat.

