"Pogotowie Ratunkowe można wzywać w nagłych wypadkach" (Głos z przeszłości, odc. 52)

Kiedy należy wzywać Pogotowie Ratunkowe

"W ostatnim czasie mnożą się wypadki wzywania Pogotowia Ratunkowego PCK do zupełnie błahych wypadków. Jak obliczono ok. 75 proc. wezwań jest nieuzasadnionych. Tymczasem lekarze pogotowia zajęci błahymi wypadkami, nie mogą często udzielić pomocy chorym, potrzebującym natychmiastowej interwencji. Stan ten skłania kierownictwo pogotowia do sporządzania mandatów karnych.

Pogotowie Ratunkowe można wzywać w nagłych wypadkach, o szczególnie ciężkim charakterze, jak np. ciężkie zranienia, złamania, oparzenia cieplne i chemiczne, udary słoneczne itp.

Karetka PCK bez lekarza może być wzywana w celu przewiezienia chorego do szpitala tylko na podstawie orzeczenia i skierowania przez lekarza, felczera lub akuszerkę. Musi być przy tym wyraźnie zaznaczona konieczność użycia karetki.

Używanie karetek do wizyt i przewozu małych dzieci może być uwzględnione tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.

Obłożnie chorych, nie wymagających natychmiastowej pomocy lekarskiej, obsługują na terenie Elbląga ośrodki zdrowia, zaś wizyty lekarskie należy zamawiać w Centralnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Żeromskiego.

Niewłaściwe zrozumienie zadań pogotowia i wynikające z tego konsekwencje, stają się częstokroć przyczyną niezadowolenia i zażaleń. A można ich unikać".

Konferencja aktywu ZMP i SP

"W dniu 19 bm. o godz. 9 w auli Liceum Technicznego przy ul. Długiej odbędzie się powiatowa konferencja aktywu ZMP i SP. W naradzie wezmą udział przewodniczący zarządów gminnych, szkolnych i fabrycznych kół ZMP, komendanci hufców SP oraz członkowie hufca ZHP".

Odwołanie zebrania stowarzyszenia myśli wolnej

"Zwołane na dzień 19 bm. zebranie członków Stowarzyszenia Myśli Wolnej zostało odłożone na 26 bm. na godzinę 19. Zebranie odbędzie się w świetlicy Zakładów Mechanicznych przy ul. Winnej".

Załoga MPB przystępuje do współzawodnictwa

"Na zebraniu wszystkich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego powzięto uchwałę o rozszerzeniu współzawodnictwa wszystkich robotników i pracowników. Dotychczas we współzawodnictwie pracy brały udział tylko nieliczne grupy".

Kina

"Kino Bałtyk – Burza nad Azją – dramat prod. Radzieckiej.

Kino Mars – Pustelnia Parmeńska cz. I – film francuski".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 77, 1950 r.

