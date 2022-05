"Pracownicy otrzymują jako odtrutkę mleko" (Głos z przeszłości, odc. 41)

- Zrozumienie i dyscyplina na odcinku bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników stopniowo podnosi się – pisała prasa o Zakładach Mechanicznych w 1950 r.

W tym odcinku Głosu z przeszłości skupiamy się na tematach pracowniczych i gospodarczych. Będzie o BHP, elbląskich tramwajach i walce ze spekulantami skupującymi tekstylia. Zapraszamy na podróż w czasie.

Wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy podniesie wydajność i zwiększy produkcję

"Celem zmniejszenia ilości wypadków w Zakładach Mechanicznych, referat bezpieczeństwa i higieny nawiązał współpracę z radą zakładową, komitetem fabrycznym PZPR, referatem propagandy, wydziałem socjalnym oraz lekarzem fabrycznym.

W roku ubiegłym zostały przeprowadzone badania psychotechniczne pracowników ruchu. Dzięki nim obsadzono odpowiedzialne stanowiska odpowiednimi pracownikami. Zorganizowano kurs ratowniczy pierwszej pomocy w razie wypadku, uruchomiono łaźnię centralną, szatnie i umywalnie do użytku pracowników. W roku bieżącym będą przeprowadzone nowe badania psychotechniczne dla suwnicowych, kierowców samochodowych i kierowców wózków elektrycznych oraz badania roentgenowskie. Zamierzone jest również przeprowadzenie wielu prac inwestycyjnych w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa i higieny, jak: uzupełnienie do 100 proc. wentylacji i ogrzewania w halach, doprowadzenie do porządku terenu fabrycznego, wykonanie zabezpieczeń obronnych maszyn, suwnic itp. Roboty te zostały już rozpoczęte.

Przy pracach szkodliwych dla zdrowia, pracownicy otrzymują jako odtrutkę mleko oraz mają zwiększone wynagrodzenie pieniężne. Przeprowadzane są poza tym badania okresowe, których zadaniem jest wykrywanie chorób zawodowych. Dotychczas tego rodzaju chorób nie stwierdzono. Zawdzięczać to należy w dużym stopniu troskliwej opiece lekarza fabrycznego ob. dr Kozłowskiej. Według sprawozdań i przy uwzględnieniu stanu liczbowego załogi, ilość wypadków jest nieznaczna. Zrozumienie i dyscyplina na odcinku bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników stopniowo podnosi się.

Istnieją jednak pewne niedociągnięcia w tej dziedzinie. Daje się np. odczuć brak odzieży ochronnej. Przydziały są niedostateczne. Rozpoczęto starania o usunięcie tych braków".

Załoga warsztatów tramwajowych w trosce o wykonanie planu

"Przy udziale przedstawicieli Okręgowego Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych odbyło się w tych dniach w Elblągu ogólne zebranie pracowników tramwajów miejskich.

Po referacie przedstawiciela zarządu okręgowego tow. Jarosza o wytycznych planu sześcioletniego nastąpiła dyskusja, podczas której omówiono plan pracy tramwajów miejskich na rok bieżący.

Tow. Statkiewicz zwrócił uwagę na słabą działalność komisji norm. Komisja ta właściwie składa się z jednej osoby, gdyż pozostali członkowie nie biorą udziału w pracy. W przedsiębiorstwie nie są zwoływane narady wytwórcze. W związku z tym kierownictwo przedsiębiorstwa nie może zorientować się we wszystkich potrzebach zakładu.

Tow. Wodecki, omawiając zagadnienia współzawodnictwa pracy, podkreślił, że nie zostało ono należycie rozwinięte. Kalkulacja nie zawsze uwzględnia istotny czas pracy. Przy remoncie wozów tramwajowych normy czasowe powinny być oparte na innych podstawach, nż przy produkcji, W dyskusji zwrócono ponadto uwagę na trudności wynikające przy uzyskaniu materiałów potrzebnych do remontu wozów.

Podsumowując dyskusję, przedstawiciel Zarządu Okręgu Związku Samorządowców podkreślił, że wykazała ona wspólną troskę wszystkich pracowników o warsztat pracy. Narady produkcyjne powinny odbywać się częściej, co ułatwi wykonanie planu pracy na rok bieżący".

Zaostrzyć walkę ze spekulacją towarami tekstylnymi

"Celem polepszenia zaopatrzenia pracujących w Elblągu w materiały tekstylne, w wyniku starań kierownictwa Elbląskiej Spółdzielni Spożywców, Wydział Handlu Gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego pięciokrotnie zwiększył przydziały artykułów tekstylnych dla Elbląga, jako dla ośrodka przemysłowego (...) zaopatrzono wszystkie sklepy tekstylne w towary bawełniane, jak kretony, flanelę itd. Drugą podobną partię rozprowadzi się jeszcze w ciągu b. miesiąca. Wszystkie sklepy tekstylne w Elblągu otrzymywać będą obecnie pięciokrotnie większe przydziały.

W związku z tym należy jednak zaostrzyć walkę ze spekulacją, aby uniemożliwić kupienie towarów przez handlarzy".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 65, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.