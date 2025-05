Przeniesienie sieci tramwajowej (Głos z przeszłości, odc. 196)

- Po przeprowadzeniu robót porządkowych przy al. gen. Karola Świerczewskiego przystąpiono do budowy parku przy ulicy Traugutta. Oświetlenie ulic wzbogaci się w bieżącym roku o 100 nowych gazowych latarń ulicznych – pisała prasa w 1950 roku.

Wracamy z naszym niedzielnym cyklem Głos z przeszłości. Tym razem jeden dłuższy temat.

Elbląg realizuje zadania pierwszego roku planu 6-letniego

Na uroczystej sesji MRN, odbytej z okazji Święta Odrodzenia, przewodnicząca Rady tow. Pękalska zreferowała wytyczne planu 6-letniego dla Elbląga. Realizacja planu zmieni gruntownie życie miasta i polepszy byt jego mieszkańców.

Sieć komunikacyjna Elbląga ulegnie radykalnej przebudowie. Arteria wylotowa Olsztyn-Malbork poprowadzona będzie z ulicy Grunwaldzkiej nowym szlakiem na most na Elblążcę (powyżej obecnego mostu drewnianego), aż do szosy na Malbork. Autostrada w kierunku granicy z ZSRR połączona zostanie ze wspomnianą wyżej arterią nową drogą od ulicy Królewieckiej przez ulicę Halicką i Hetmańską. Połączenie z Gdańskiem przebiegać będzie przez aleję gen. Karola Świerczewskiego i ul. Nowodworską do szosy gdańskiej.

Równolegle z przebudową arterii komunikacyjnych nastąpi odpowiednie przeniesienie sieci tramwajowej.

Duży nacisk położony zostanie na polepszenie warunków mieszkaniowych. Dzielnice mieszkaniowe połączone zostaną pasami zieleni oraz wyposażone w szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, kina, biblioteki i odpowiednią ilość sklepów z artykułami pierwszej potrzeby.

Osią centralnej dzielnicy handlowej będzie obecna ulica 1 Maja.

Celem poprawy komunalnych warunków bytu klasy robotniczej w planie 6-letnim przewidziane zostały: częściowa przebudowa sieci urządzeń i wodociągów i kanalizacji, rozszerzenie sieci gazowej, uzupełnienie oświetlenia elektrycznego i gazowego ulic oraz rozbudowa sieci szkół.

Szereg prac przewidzianych planem 6-letnim znajduje się już w trakcie realizacji. M.in. rozbudowuje się ujęcie wody i urządzenia gwarantujące poprawę jej jakości, prowadzone są już także roboty mające na celu skanalizowanie północnej dzielnicy miasta i ulicy Warszawskiej w dzielnicy Za kanałem. Buduje się przedłużenie linii tramwajowej na ulicy Grunwaldzkiej, prowadzone są roboty przy budowie podstacji prostowniczej.

Z kredytów inwestycyjnych na rok bieżący miasto przystąpiło do budowy ulicy od placu Grunwaldzkiego do rzeki Elblążki. W gazowni przebudowuje się piece i instaluje nowe przewody gazociągowe.

Po przeprowadzeniu robót porządkowych przy al. gen. Karola Świerczewskiego przystąpiono do budowy parku przy ulicy Traugutta. Oświetlenie ulic wzbogaci się w bieżącym roku o 100 nowych gazowych latarń ulicznych. Plac Czerwony i ul. 1 Maja zostaną oświetlone latarniami elektrycznymi.

W końcowej fazie znajduje się już odbudowa kamieniczek zabytkowych przy ul. Wigilijnej, w których umieszczone zostanie w niedługim czasie Muzeum Regionalne. Na ukończeniu jest również budowa szkoły specjalnej przy ulicy Huzarskiej oraz budowa hal targowych.

W bieżącym roku oddany będzie do użytku budynek dla przedszkola TPD przy ulicy Kosynierów Gdyńskich oraz nowy ośrodek jordanowski. Zradiofonizowane zostaną i szkoły podstawowe. W ramach kredytów z funduszu gospodarki mieszkaniowej prowadzony jest remont 94 budynków.

Realizacja planu na rok 1930 zmierza do pełnego rozwoju gospodarczego miasta, do podniesienia w najszybszym czasie dobrobytu i kultury mas pracujących.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 211, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.