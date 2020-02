Rosjanie promują Komnicka

W Kaliningradzie w maju odbędzie się kolejna edycja imprezy dla miłośników zabytkowych aut, która nawiązuje do postaci Franza Komnicka – pisze nasz Czytelnik Dariusz Babojć. - Logo imprezy bezpośrednio nawiązuje do marki Komnick, a umieszczone w nim auto to model Komnicka z wyraźnym znakiem rozpoznawczym na osłonie chłodnicy.

Kiedy wciąż zastanawiamy się, czy Herman Balk - założyciel naszego miasta - zasługuje, aby powrócić na cokół fontanny, na której dumnie stał do maja 1945 roku. Kiedy wciąż licytujemy się, czy dłużej nasze miasto było pod polskim, czy innego narodu panowaniem. Kiedy wciąż nie dopuszczamy do siebie myśli, że Elbing przed 1945 rokiem był miastem dumnym, bogatym i przemysłowym, między innymi dzięki takim mieszkańcom jak Ferdynand Schichau czy Franz Komnick, którzy dzisiaj są zapomniani, niedocenieni, nieupamiętnieni... Inni korzystając ze złożonej historii swoich miast wykreowali niepowtarzalny produkt turystyczny. Zrobił to Toruń jeśli chodzi o Hermana Balka, a w Kaliningradzie nawiązali do Franza Komnicka.

W byłej stolicy Prus Wschodnich Keninsbergu pamiętają i doceniają wkład Franza Komnicka w rozwój narodowej komunikacji. Tak!, tego samego Komnicka, który w przedwojennym Elblągu produkował wszelkiego rodzaju urządzenia i maszyny, w tym maszyny rolnicze, samochody osobowe, ciężarówki i autobusy. Tego samego, o którym są tysiące wzmianek sprzed dekad opublikowanych w gazetach, książkach i opracowaniach naukowych. Tego, który był między innymi twórcą polskiej i rosyjskiej komunikacji, którego maszyny budowały domy z cegły piaskowej w Polsce, Rosji, Węgrzech, Francji, Niemczech i Ameryce.

W 2017 roku, w kategorii „Najbardziej zabytkowy samochód” wygrał Polak Tomasz Rudkowski, właściciel Packard-6 Phaeton z 1928 r.

Od wielu lat, co roku pod koniec maja organizowany jest w Kaliningradzie, w sposób profesjonalny, z pompą, wielki zjazd samochodów zabytkowych. Organizatorem imprezy jest AutoRetroClub-Kaliningrad przy wsparciu rady miejskiej i administracji Kaliningradu. W roku 2019 głównymi sponsorami festiwalu byli Evrolak - oficjalny dealer Mercedes-Benz w Kaliningradzie oraz firma paliwowa NEFTEGAZ Kaliningrad przy wsparciu kompleksu rozrywkowego Kings Residence. Publiczność mogła docenić stylistykę nadwozia starego samochodu, styl ubioru właściciela i melodię klaksonu oldtimera.

Zwycięzcy w trzynastu kategoriach zostają wyłaniani przez jury. Czternasty puchar w konkursie sympatii publiczności trafia do zwycięscy - ulubieńca wybiera publiczność. Pojazdy nie tylko są prezentowane na placu, ale biorą również udział w wyścigu na trasie 125 km Kaliningrad – Prawdzińsk – Kaliningrad.

Produkt turystyczny „Золотая тень Кёнигсберга” (Złoty cień Królewca)

Powstał w bardzo prosty sposób, mianowicie organizatorzy skupiający się wokół AutoRetroClub-Kaliningrad wysłali do ambasad, konsulatów oraz miast partnerskich, klubów oldtimerowych zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie z ofertą wsparcia we wszelkich formalnościach, łącznie z uzyskaniem jednorazowej bezpłatnej wizy. Nie dziwi więc, że pomimo trudnej sytuacji politycznej na świecie, w tym roku zadeklarowało przyjazd 49 aut z 7 państw, nie licząc uczestników z Rosji. Organizatorzy bazując na doświadczeniu z poprzednich lat przewidują, że odwiedzi ich ponad 10 000 widzów w ciągu dwóch dni.

Taka ciekawostka - w 2017 roku, w kategorii „Najbardziej zabytkowy samochód” wygrał Polak Tomasz Rudkowski, właściciel Packard-6 Phaeton z 1928 r. Tym większa radość, że jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego. W wydarzeniu tym również brała udział rządowa limuzyna „polski Fiat-518” (1933 r.). W latach przedwojennych należała do dowódcy Wojska Polskiego.

Co ma do tego Komnick?

Organizatorzy tego wydarzenia w logo imprezy wyraźnie nawiązują do osoby Franza Komnicka, co również podkreślają przy każdej okazji. Tarcza rycerska z krzyżem bezpośrednio nawiązuje do logo marki Komnick, a umieszczone na niej auto to model auta Komnick z wyraźnym znakiem rozpoznawczym na osłonie chłodnicy.

Żal, że uczestnicy tej imprezy przejeżdżając w pobliżu Elbląga, nie mogą oficjalnie zatrzymać się choćby na Starym Mieście lub parkingu na al. Grunwaldzkiej, w okolicach Hali Sportowo-Widowiskowej oraz PWSZ, abyśmy i my mogli ich podziwiać.

Żal, że radni wybrani przez suwerena, nie widzą potrzeby powstania w elbląskim muzeum stałej wystawy poświęconej Schichauowi, Komnickowi itd.

Żal, że na Starym Mieście nie siedzi na ławeczce Ferdynand i Franz, których w żaden sposób nie zastąpi mityczny Piekarczyk.

Szczerze zazdroszczę członkom AutoRetroClub-Kaliningrad, że mają wsparcie dla swojego działania w radnych Kaliningradu, którzy ponad podziałami pomogli stworzyć markę turystyczną rozpoznawaną w całej Europie.

Należy zwrócić uwagę, że Rosjanie używają pruskiej nazwy miasta – Kenisberg, w opisie imprezy, a my obawiamy się wszystkiego, co przypomina nam niepolską historię miasta.

Na sam koniec - prowokacyjnie stwierdzę, że organizowane w naszym mieście „Święto chleba” to żadna wyjątkowa impreza, może się nią pochwalić wiele miast w Polsce, co łatwo udowodni wyszukiwarka Google. Nie bójmy się czerpać całymi garściami z wielosetletniej, niesamowitej historii naszego miasta.

Kalendarz imprez w Kaliningradzie w 2020 roku

Źródła:

https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/festival-retroavtomobilej-v-kaliningrad/33006082/

http://tochka39.ru/sobytie/vozvrashhenie-v-kyonigsberg/

https://day-off39.ru/novosti-kaliningrada-i-oblasti/5094-zolotaya-ten-kenigsberga-2017

https://www.drive2.ru/l/524608334767063079/

http://vis39.ru/news/16213

https://www.tvoybro.com/recommendation/590995950800002_26-28-maia-proidiot-miezhdunarodnyi-fiestival-rietroavtomobiliei

https://day-off39.ru/novosti-kaliningrada-i-oblasti/5094-zolotaya-ten-kenigsberga-2017

http://autoretro39.narod.ru/goldenshadow2015.html