W okolicach Wigilijnej (Elbląskie Archiwum Foto)

Dziś przenosimy się w czasie i na elbląską starówkę, a to za sprawą Pana Sławomira Czerniaka, który podzielił się z nami archiwalnymi fotkami. Najpierw skoczymy do lat '70, potem - '90.

Fot. nadesłana

Biblioteka Elbląska, której budynek jeszcze przed odbudową widzimy na pierwszym zdjęciu, przeprowadziła się w to miejsce w 1979 roku i zaznaczmy od razu, że nie była to wtedy ul. Świętego Ducha. Jak pisał Karol Wyszyński w portElowym cyklu Historia Elbląskich Ulic: "Ulica Wigilijna i Świętego Ducha to jedne z najstarszych ulic Elbląga. Po raz pierwszy zaistniały pod jedną nazwą w 1333 roku, określano je jako ulicę Ducha Świętego (Platea Santi Spiritus; Heilige Geist Gasse, później Heilige Geistrasse). Po 1945 r. nadano obu uliczkom jedną nazwę - Wigilijna. W 1990 r. nastąpił podział i odcinek od ul. Stary Rynek do rzeki otrzymał nazwę Świętego Ducha, pozostała część utrzymała nazwę Wigilijna..."

Przenosimy się do lat '90 na ul. Stary Rynek, między Wigilijną i Rzeźnicką. Nie ma jeszcze gęstej zabudowy, w oddali nie wypatrzymy Pomnika Twórców Niepodległości, ale fotce nie sposób odmówić klimatu. Jakie wspomnienia z tego okresu mają Czytelnicy portElu? Zapraszamy do podzielenia się nimi!

