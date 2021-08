„Szczury zaczynają wizytować piwnice” (Głos z przeszłości, odc. 5)

Głos Wybrzeża nr 12 (1950 r.)

- Mieszkańcy kolonii robotniczych przy ulicach Grottgera, Morszyńskiej, Grunwaldzkiej i przyległych zmuszeni są chodzić do najbliższego sklepu rzeźniczego ok. 2 km, co stwarza poważne kłopoty – tak pisała prasa o problemach elblążan w 1950 r.

Czas na kolejny przegląd prasy sprzed 70 lat, a w nim między innymi: szczury na śmietniku, daleka droga do rzeźnika i popularność marksistowskiej literatury w bibliotece. Zapraszamy na podróż w czasie. Arkady Fiedler wygłosi odczyty dla młodzieży "Staraniem Wydziału Kulturalno-Oświatowego "Czytelnika" w Gdyni, zostaną zorganizowane w Elblągu w dniach 21 i 22 bm. odczyty popularnego powieściopisarza Arkadego Fiedlera dla młodzieży szkół średnich. Odczyt p.t. "Urok egzotyki" podzielony zostanie na trzy części. W pierwszej powieściopisarz zapozna młodzież ze swymi podróżami, w drugiej odczyta niektóre fragmenty ze swych powieści, a w trzeciej odbędzie się dyskusja" (Głos Wybrzeża nr 12, 1950 r.). Zapomniany śmietnik przy ul. Kościelnej "Na ulicy Kościelnej, tuż przy ostatnim przystanku tramwajowym, znajduje się duży śmietnik z gnijącymi odpadkami, który z dziwnym uporem omijany jest przez ZOM. Ze śmietnika tego rozchodzą się niemiłe zapachy, a szczury urządziły tam swą wylęgarnię. Mieszkańcy pobliskich domów domagają się jak najszybszego oczyszczenia śmietnika, gdyż szczury zaczynają wizytować piwnice w coraz to większych ilościach" (GW nr 12, 1950 r.). Kursy szkoleniowe ZMP dla młodzieży wiejskiej "Zarząd Powiatowy ZMP w Elblągu wykorzystuje okres zimowy na szkolenie młodzieży ZPM-owskiej na wsi. Ostatnio zorganizowano 3-dniowe gminne kursy szkoleniowe, które odbyły się w Tolkmicku, Zajączkowie i Pomorskiej Wsi. Kursy te ukończyło 100 ZMP-owców. Młodzież zapoznała się z historią ruchu robotniczego i chłopskiego oraz zadaniami ZMP na wsi. Kursy takie odbędą się wkrótce we wszystkich gromadach" (GW nr 12, 1950 r.). Założyć sklep mięsny w dzielnicy robotniczej "Mieszkańcy kolonii robotniczych przy ulicach Grottgera, Morszyńskiej, Grunwaldzkiej i przyległych zmuszeni są chodzić do najbliższego sklepu rzeźniczego ok. 2 km, co stwarza poważne kłopoty. A tymczasem przy ul. Morszyńskiej nr 7 znajduje się lokal z potrzebnymi w sklepie rzeźniczym urządzeniami. Lokal jest niezajęty. Czy nie mogłaby tego sklepu uruchomić Elbląska Spółdzielnia Spożywców? Otwarcie tej placówki handlowej zaoszczędziłoby dużo czasu mieszkającym w tej dzielnicy rodzinom robotniczym" (GW nr 12, 1950 r.). Rozpoczęcie robót inwestycyjnych "W dniu wczorajszym na terenie miasta rozpoczęły się roboty zastępcze w ramach tzw. akcji interwencyjnej. Kilkaset osób zatrudniono przy dalszej budowie ulicy, łączącej ul. Królewiecką z Placem Grunwaldzkim. Równocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło akcję rozbiórkową. Przy pracach rozbiórkowych znajdzie zatrudnienie kilkuset robotników budowlanych" (GW nr 12, 1950 r.). Biblioteka Komitetu Miejskiego "Biblioteka Komitetu Miejskiego PZPR czynna przy świetlicy, otwarta jest we wtorki, czwartki i soboty w godzinach od 18-20. Z uwagi na duży wybór dzieł z zakresu nauki marksistowskiej i najnowszej beletrystyki, biblioteka cieszy się dużym powodzeniem" (GW nr 12, 1950 r.). Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.

oprac. TB