Usunąć trudności mieszkaniowe świata pracy (Głos z przeszłości, odc. 139)

Dziś w Głosie z przeszłości również o... wyborach. Ale spokojnie, nie łamiemy ciszy wyborczej, chodzi o wybory do Miejskiej Rady Narodowej w 1950 roku...

W Elblągu wprowadzono publiczną gospodarkę lokalami

"Jednym z ważniejszych zagadnień omówionych w czasie II sesji Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu była sprawa działalności komisji. Ocenę pracy komisji w 1. półroczu przedstawił sekretarz Rady tow. Nadera. Stwierdził on m. in. że komisja kontroli społecznej znacznie ożywiła swą pracę. W ciągu ub. 6 miesięcy br. przeprowadziła ona 55 kontroli i przyczyniła się tym w znacznym stopniu do zmniejszenia niedociągnięć w pracy różnych instytucji.

Jeżeli chodzi o inne komisje, to na pracy komisji planowania obudowy ujemnie odbił się jej nieodpowiedni skład personalny. Tak samo można ocenić pracę komisji oświatowej, która od dłuższego czasu była pozbawiona przewodniczącego i była zdekompletowana. Słaba była też działalność, szczególnie w ostatnim okresie komisji aprowizacyjno-rolnej. Najlepiej stosunkowo pracowała komisja finansowo budżetowa, która ze zrozumieniem traktowała potrzeby pracującej ludności miasta.

Ogólna ocena prac komisji wypadła negatywnie. Rada postanowiła uaktywnić poszczególne komisje poprzez powołanie do nich robotników: przodowników pracy i racjonalizatorów.

Żywe zainteresowanie wykazała MRN sprawą żniw i omiotów. Na wniosek prezydium, po krótkim referacie tow. Henryki Pękalskiej, rada powzięła uchwałę zorganizowania przez miasto pomocy dla rolników powiatu elbląskiego. Na wieś wyruszą robotnicy elbląskich zakładów pracy, członkowie organizacji społecznych oraz młodzież ZMP, SP i niezorganizowana. Postanowiono także dostarczyć możliwie duża ilość środków transportowych do sprzętu zboża. Mobilizacją siły roboczej zajmie się komisja porządku publicznego.

MRN podjęła ważną dla mieszkańców miasta uchwałę o wprowadzeniu w Elblągu publicznej gospodarki lokalami. Uchwała rady z zadowoleniem została przyjęta przez obecnych na sali obrad robotników. Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalowej pozwoli w znacznej mierze usunąć trudności mieszkaniowe świata pracy.

W dalszym ciągu obrad dokonano zmian personalnych w składzie Rady. Na miejsce radnych: Zygmunta Mikołajczyka, Tadeusza Kuligi, Ryszarda Bagrowskiego, Józefy Kryskowej i Jana Zadrogi – wybrano Marię Kowalską, Jadwigę Kolaszyńską, Jadwigę Piotrowską, Stefanię Gawalską, Franciszka Klonowskiego, Henryka Olszewskiego, Edwarda Owczarka i Tadeusza Mańko. Delegatami rady do Wojewódzkiej Rady Nadzorczej wybrano tow. H. Zenowicza i przodownika pracy Zakładów Mechanicznych W. Mikoszę".

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.