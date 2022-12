W bliższą i dalszą przeszłość (Elbląskie Archiwum Foto)

W dzisiejszym odcinku Elbląskiego Archiwum Foto mamy spory rozstrzał czasowy, bo najpierw odwiedzimy ul. Wyczółkowskiego w latach 90', a później przeniesiemy się na chwilę do TM-u 30 lat wcześniej. Zapraszamy na podróż w czasie.

Ulicę Wyczółkowskiego odwiedzamy na naszych łamach regularnie, bo tam znajduje się Arcade Classics Muzeum Elbląg, z którym przygotowujemy cykl „Co jest grane?"

- Miejsce to zaczęło pełnić rolę dzielnicowego ośrodka kultury, stanowiąc swoisty azyl w blokowisku, na którym niewiele się działo.

Azyl stanowił zresztą nie tylko lokal wypełniony urządzeniami rozrywkowymi, ale przede wszystkim tworzyli go bardzo młodzi ludzie, którzy często właśnie tu się poznawali, co przeradzało się w wieloletnie przyjaźnie trwające do dziś – opowiadał o salonie gier przy Wyczółkowskiego, a dziś także muzeum automatów, Andrzej Krawczyński w pierwszym odcinku naszego cyklu. Fotografie, które nam wysłał, zrobiono wiosną lub latem 1997 roku, niedługo przed otwarciem salonu gier.

Na deser fotografia od Pani Grażyny Jaskuły, która podzieliła się z nami zdjęciem z Technikum Mechanicznego, wykonanym prawdopodobnie w latach 60'.

- Może ktoś z Czytelników rozpozna nauczycieli? – zastanawia się elblążanka.

Wciąż zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) najlepiej wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Zapraszamy do opowiedzenia historii związanej z danym zdjęciem czy znajdującymi się na nim osobami. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw, po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!

Od redakcji: W publikacji z 13 grudnia w cyklu "Elbląskie Archiwum Foto" zamieściliśmy zdjęcia pana Krzysztofa. Zdjęcia czołgów przy budynku Poczty Polskiej nie pochodzą z Grudnia 1981, jak początkowo twierdził nasz Czytelnik, a z Grudnia 1970. Czytelnik przeprosił nas za pomyłkę, my niniejszym przepraszamy Czytelników portElu.