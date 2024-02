"Walka z alkoholizmem na terenie Elbląga" (Głos z przeszłości, odc. 130)

- Wciąż jeszcze w lokalach restauracyjnych, na ulicach i skwerach spotyka się ludzi w stanie nietrzeźwym – pisała o Elblągu prasa w 1950 r.

Kolejny tydzień mija, jak zawsze w niedzielę sięgamy więc do Głosu Wybrzeża z 1950 r. Tym razem odwiedzimy m. in. Tolkmicko, gdzie... brakowało mleka. Za to w Elblągu nie brakowało alkoholu.

W Elblągu potrzebna jest poradnia przeciwalkoholowa

"Walka z alkoholizmem na terenie Elbląga – ważnego ośrodka przemysłowego na Wybrzeżu, nie przybrała dotychczas właściwego rozmachu i nie dała oczekiwanych skutków. Wciąż jeszcze w lokalach restauracyjnych, na ulicach i skwerach spotyka się ludzi w stanie nietrzeźwym. Przynosi to duże szkody tak rodzinom, jak i warsztatom pracy, gdyż nadużycie alkoholu powoduje niejednokrotnie opuszczanie pracy, spóźnianie się do zakładu, względnie niesumienne wywiązywanie się z obowiązków.

Pożądane by było w Elblągu utworzenie poradni przeciwalkoholowej, która prowadziłaby odpowiednią akcję uświadamiającą i racjonalne leczenie. Zagadnienie to powinno być rozwiązane przez kierownictwo wiejskiej służby zdrowia i Ubezpieczalnię Społeczną".

W Tolkmicku powstanie bar mleczny

"Mieszkańcy Tolkmicka odczuwali od dłuższego czasu trudności przy zaopatrywaniu się w mleko. Trudności te zwiększyły się jeszcze ostatnio na skutek napływu wczasowiczów.

Lustracja przeprowadzona przez przewodniczącego prezydium PRN ob. Szpinka wykazała, że winę ponosiło kierownictwo gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Tolkmicku, które odmówiło mleczarni w Pogrodziu prawa rozprowadzania mleka. Na skutek interwencji PRN, w Tolkmicku otwarty zostanie wkrótce specjalny bar mleczny, który zaopatrywać będzie mieszkańców w artykuły nabiałowe".

Rybacy elbląscy wykonują plan połowów

"Zrzeszenie rybaków morskich liczy na wybrzeżu elbląskim 116 członków. Mimo że duża część członków zrzeszenia zapoznała się z pracą na morzu dopiero w okresie powojennym, rybacy ci uzyskują coraz lepsze połowy. Plan połowów za rok ubiegły został wykonany ze znaczną nadwyżką, a tegoroczny plan zrealizowano już w 50 proc."

Młodzież szkolna wyjechała na kolonie

"Około 2000 uczniów szkół elbląskich wyjechało specjalnym pociągiem na 4-tygodniowy pobyt w Nowym Kościele i Lewinie na Dolnym Śląsku".

Kina

"Kino Mars - Urodzony w październiku – film produkcji angielskiej, dozwolony od lat 18.

Kino Bałtyk – Skrzydlaty dorożkarz, komed. prod. radz".

