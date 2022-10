"Widoczna poprawa w dostawach zboża" (Głos z przeszłości, odc. 59)

- Na skrzyżowaniu ulicy Stalina i Saperów stoi wskaźnik kierunkowy do PUR. Poszukujący tego urzędu, idąc za wskaźnikiem, nie może do niego trafić - pisała prasa w 1950 r.

Kolejny odcinek Głosu z przeszłości powie nam co nieco o problemach za znalezieniem pewnego urzędu czy działalności klubu żeglarskiego. Zajrzymy też na wieś i do kina. Zapraszamy na podróż w czasie.

Klub żeglarski rozpoczyna pracę na przystani

"Sekcja Żeglarska PKM postanowiła na ostatnim zebraniu przystąpić do przygotowania jachtów do sezonu letniego. Prace na przystani klubu odbywać się będą we wtorki i czwartki o godz. 16 oraz w niedzielę o godz. 9".

Nieaktualny wskaźnik

Głos Wybrzeża nr 88, 1950 r.

"Na skrzyżowaniu ulicy Stalina i Saperów stoi wskaźnik kierunkowy do PUR. Poszukujący tego urzędu, idąc za wskaźnikiem, nie może do niego trafić, gdyż od kilku miesięcy Urząd Repatriacyjny przeniesiono na ul. Mickiewicza, zaś wskaźnik mylnie informuje poszukujących".

Dalszy wzrost dostaw zboża do spółdzielni gminnych

"Dzień 25 bm. był szczególnie pomyślny w przebiegu akcji skupu zboża na terenie powiatu elbląskiego. W dniu tym sprzedano gminnym spółdzielniom 50 ton zboża. Pierwsze miejsc w dostawach zajęła w tym dniu gmina Żurawiec – 24 tony, drugie gmina Gronowo – 16 ton. Widoczna poprawa w dostawach zboża jest w dużym stopniu zasługą nowowybranych władz gminnych organizacji partyjnych".

Kina

"Kino Bałtyk – Życie Emila Zoli – biograficzny firm prod. Amerykańskiej.

Kino Mars – Nowy Dom – komedia prod. radzieckiej".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 88, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.