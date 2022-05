"Wiertacz lub niter rysunków nie czyta" (Głos z przeszłości, odc. 44)

- Zreorganizowanie pracy biura technologicznego przyczyni się w sposób radykalny do usprawnienia pracy w zakładach, eliminując bezpowrotnie przypadki najrozmaitszych nieporozumień i przestojów oraz powtórnej kalkulacji i powtórnego wypisywania kart roboczych - pisała prasa o Zakładach Mechanicznych w 1950 r.

W dzisiejszym odcinku Głosu z przeszłości skupimy się przede wszystkim na Zakładach Mechanicznych i problemach z organizacją pracy, które miały tam występować ponad 70 lat temu. Będzie też trochę o planach drogowców, a na koniec - o zmianie cen biletów ulgowych w teatrze.

Właściwa organizacja pracy w biurze technologicznym podniesie wydajność produkcyjną Zakładów Mechanicznych

"Każda praca robotnika warsztatowego, a w szczególności jakość i czas jej wykonania, zależy w dużej mierze od pracy biura konstrukcyjnego czy technologicznego. Dlatego wyłania się też konieczność omówienia współpracy biura technologicznego z warsztatami na terenie Zakładów Mechanicznych w Elblągu.

Praktyka wskazuje, że niedociągnięcia w warsztatach są w większości wypadków wynikiem nieodpowiedniej pracy wspomnianych biur. Na skutek niewłaściwego wypisania kart roboczych, kwitów materiałowych, błędów rysunkowych – mistrzowie warsztatowi, brygadziści oraz robotnicy, tracą zbyt dużo cennego czasu na przebywanie w biurach, celem wyjaśnienia i sprostowania niewłaściwości.

W Zakładach Mechanicznych biuro technologiczne we właściwym sensie nie istnieje. Opracowaniem technologicznym zajmują się kalkulatorzy, którzy kładą więcej nacisku na kalkulowanie czasu pracy, niż na samo opracowanie technologiczne.

Warsztaty, zamiast rysunków roboczych poszczególnych części otrzymują rysunki zestawieniowe, - bardzo skomplikowane, a tym samym trudne do odczytania. Tego rodzaju rysunki sprawiają trudności w odczytaniu samym technologom; nie należy się więc dziwić, że nie mogą ich zrozumieć robotnicy warsztatowi – słabo jeszcze niekiedy technicznie wyszkoleni.

Zadaniem technologów jest dokładnie przemyśleć rysunki zestawieniowe, z uwzględnieniem miejscowych warunków wykonania. Trzeba tu brać pod uwagę każdą nawet najmniejszą operację warsztatową, każdy ruch robotnika oraz narzędzia i przyrządy, potrzebne przy wykonywaniu danej części. Zadaniem technologa jest również usunięcie wszelkich błędów tak rysunkowych, jak i konstrukcyjnych. Takie opracowanie jest podstawą do wykonania pracy warsztatowej i dopiero w oparciu o nie można wypisywać karty robocze i kwity materiałowe w oddziale dyspozycyjnym. Niedopuszczalne jest wypisywanie o treści takiej, jak "wiercić otwory w poz. 35, 36, 37 wg rysunku". Technolog wie dobrze, że często nawet dobry fachowiec musi stracić dużo czasu, zanim znajdzie na wspomnianych rysunkach odpowiednią pozycję i to, co mu do niej jest potrzebne. Wiertacz lub niter rysunków nie czyta i nawet ich często nie posiada. Otwory np. wierci się często w dwóch lub trzech operacjach – przed montażem, przed nitowaniem lub w montażu ostatecznym, a na rysunku są podane tylko średnice otworów już gotowych.

Zreorganizowanie pracy biura technologicznego przyczyni się w sposób radykalny do usprawnienia pracy w zakładach, eliminując bezpowrotnie przypadki najrozmaitszych nieporozumień i przestojów oraz powtórnej kalkulacji i powtórnego wypisywania kart roboczych. W tych warunkach majstrowie i brygadziści będą mogli więcej czasu poświęcić na dopilnowanie samej pracy w warsztacie. Usprawnienie pracy w biurze technologicznym podniesie niewątpliwie wydajność produkcyjną, co wobec zadań, jakie na każdy zakład i cały personel nakłada plan 6-letni, jest nieodzowne".

Robotnicy drogowi podejmują długofalowe zobowiązania

"Na odbytej naradzie wytwórczej pracowników Powiatowego Zarządu Drogowego w Elblągu ustalono plan pracy na najbliższy okres. W toku narady pracownicy drogowi uchwalili:

- przekroczyć w ciągu całego sezonu normy pracy przy renowacji dróg państwowych od 10 proc.

- wykonać roczny plan robót w 150 proc.

- ukończyć wszystkie roboty konserwacyjne i renowacyjne na 2 tygodnie przed ustalonym terminem".

Zmiana cen biletów ulgowych do teatru

"Z dniem 8 bm. zmieniono ceny biletów ulgowych do teatru dla członków związków zawodowych. Cena biletów sprzedawana na legitymację związków zawodowych wynosi obecnie I miejsce – 80 zł, II miejsce – 60 zł i III miejsce – 40 zł".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 69, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.