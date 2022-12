Zaostrzenie dyscypliny pracy położy m. in. kres pijaństwu (Głos z przeszłości, odc. 70)

Robotnicy i pracownicy Zakładów Mechanicznych im. gen. Świerczewskiego w zrozumieniu potrzeby podniesienia dyscypliny pracy dla wykonania zadań planu 6-letniego, podjęli szereg zbiorowych i indywidualnych zobowiązań, które przyczynić się mają do całkowitej likwidacji bumelanctwa – pisała prasa w 1950 r.

Czym miało poskutkować wzmocnienie dyscypliny pracy? Jaki wyjazd organizował z Elbląga Orbis? Co się działo w kulturze i sporcie w 1950 roku? O tym w kolejnym odcinku naszego cyklu.

Wzmocnienie dyscypliny pracy podniesie wydajność i zwiększy zarobki robotników

"Do pogłębienia troski o dyscyplinę pracy przyczynił się w znacznej mierze projekt ustawy rządowej, przedłożonej ostatnio w sejmie.

Robotnicy i pracownicy Zakładów Mechanicznych im. gen. Świerczewskiego w zrozumieniu potrzeby podniesienia dyscypliny pracy dla wykonania zadań planu 6-letniego, podjęli szereg zbiorowych i indywidualnych zobowiązań, które przyczynić się mają do całkowitej likwidacji bumelanctwa. Zobowiązania indywidualne podjęli m. in. tow. tow. Stanisław Obrzut, Ignacy Jędrzejewski, ob. ob. Stanisław Hrynkiewicz i Marian Błażejewski.

Robotnicy ci w wypowiedziach swych stwierdzili, że do zaostrzenia walki z bumelanctwem skłoniły ich własne obserwacje i doświadczenia. Tow. J. Jędrzejewski oświadczył w związku z tym: Zaostrzenie dyscypliny pracy położy m. in. kres pijaństwu w dniu wypłat i opuszczaniu w następstwie tego dni i godzin pracy. Nieobecność przy warsztacie pracy powodowała zawsze nieoczekiwane trudności w terminowym wykonywaniu planów produkcyjnych, a nadto obniżała ogólną wydajność zakładu. Wzmocnienie dyscypliny przyczyni się do usprawnienia produkcji".

Orbis organizuje wycieczki na targi poznańskie

"Biuro podróży Orbis w Elblągu przygotowuje się do organizacji wycieczek pociągami popularnymi na Targi Poznańskie. W przyszłym miesiącu rozpoczną się również wycieczki turystyczne do różnych ośrodków kraju. Orbis przygotowuje się także do organizacji wczasów świątecznych i niedzielnych dla świata pracy".

Koncert Orkiestry Symfonicznej

"Miejski Dom Kultury organizuje przy współpracy z PZPR w dniach 14 i 16 bm. W kinoteatrze Mars występ orkiestry symfonicznej pod dyr. A. Płóciennika. Początek koncertu o godz. 20".

Mecz bokserski Gwardia Toruń – ZKS Stal Elbląg

"Dnia 16 bm. o godz. 16 w hali sportowej przy ul. Królewieckiej odbędzie się ciekawe spotkanie towarzyskie między drużyną Gwardii (Toruń) a miejscowym ZKS Stal".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 102, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.