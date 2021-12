„Zarząd Miejski pozostaje jednak głuchy na wszelkie apele młodzieży” (Głos z przeszłości, odc. 23)

- Od dłuższego czasu młodzież szkolna i pracująca domaga się od władz miejskich urządzenia lodowiska – pisała o Elblągu prasa w 1950 r.

W tym tygodniu nasza podróż do przeszłości będzie okazją do poznania m. in. niegdysiejszych potrzeb młodzieży albo sukcesów elbląskiego przemysłu torfowego. Odwiedzimy też Malbork. Jak co tydzień – zapraszamy.

Klasa robotnicza czyta prasę partyjną

„W ostatnim czasie robotnicy i pracownicy zakładów elbląskich znacznie zwiększyli czytelnictwo prasy partyjnej. W niektórych zakładach pracy, jak np. Zakładach Mechanicznych, Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych, PPB Nr 8 i innych wprowadzono grupowe czytanie i komentowanie wiadomości podanych przez prasę. Czytanie grupowe odbywa się w przerwach obiadowych”.

Przemysł torfowy wykonał plan styczniowy w 115%

„Elbląskie Zakłady Przemysłu Torfowego uzyskały przy realizacji pierwszego miesięcznego planu produkcji w r.b. poważne osiągnięcie. Ogólny plan pracy został wykonany w styczniu b. r. w 115%, a plan eksportowy za ten miesiąc w 121%.

Dobre wyniki uzyskano dzięki wzrostowi wydajności pracy, harmonijnej współpracy dyrekcji i całej załogi oraz dzięki pomysłom racjonalizatorskim. Wśród racjonalizatorów wysunęli się na czoło pracownicy zakładu nr 3, ob. ob. Leszczenko i Husko”.

Kurs dla mężów zaufania

„W Zakładach Mechanicznych im. K. Świerczewskiego uruchomiony został kurs dla radców zakładowych i mężów zaufania. Po uroczystości otwarcia, na której przemówienie wygłosili: przewodniczący rady zakładowej tow. Płatkiewicz i w imieniu Powiatowej Rady ZZ tow. Zenowicz pierwszy wykład na temat „Mężowie zaufania, ich zadania i praca” wygłosił tow. Adamski. Zadaniem kursu jest zaktywizowanie życia związkowego na terenie zakładów”.

Młodzież domaga się lodowiska

„Od dłuższego czasu młodzież szkolna i pracująca domaga się od władz miejskich urządzenia lodowiska. Zarząd Miejski pozostaje jednak głuchy na wszelkie apele młodzieży, wykazując brak dobrej woli.

Bo przecież nie można dopatrzeć się dobrej woli w tym, że miasto mając tyle planów nie może zaspokoić potrzeb młodzieży. Koszt byłby minimalny, gdyż młodzież niewątpliwie przyszłaby z pomocą przy urządzaniu lodowiska. Brak odpowiedniego miejsca do uprawiania sportu łyżwiarskiego zmusza młodzież do jazdy po kanale, co jest połączone z niebezpieczeństwem.

Czy Zarząd Miejski chce przyjąć odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki?”

Kurs ratowników sanitarnych w Malborku

„Oddział PCK w Malborku zorganizował ostatnio szkolenie robotników i pracowników z poszczególnych zakładów pracy w dziedzinie ratownictwa w nieszczęśliwych wypadkach. Poszczególne zakłady pracy, doceniając znaczenie tego kursu, skierowały na wykłady odpowiednią ilość kandydatów. Pierwszy turnus szkolenia dał dobre wyniki. 455 słuchaczy złożyło egzamin z rezultatem bardzo dobrym”. Uroczyste zakończenie kursu odbyło się przy udziale przedstawicieli partii, władz miejscowych i organizacji społecznych w świetlicy PCK. Przeszkoleni robotnicy będą mogli obecnie udzielić należytej pomocy swym kolegom w razie nieszczęśliwego wypadku przy pracy”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 35, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.