100 tysięcy dla Tarnopola

Rada Miejska w Elblągu podjęła dzisiaj (22 września) decyzję o przekazaniu pomocy partnerskiemu miastu Tarnopol na Ukrainie. Za 100 tysięcy złotych zostaną kupione artykuły żywnościowe dla tarnopolan.

To kolejna transza pomocy dla ukraińskiego miasta partnerskiego, w którym po wybuchu wojny na Ukrainie znacznie przybyło uchodźców ze wschodu tego kraju. Elblążanie tuż po ataku na Ukrainę tłumnie ruszyli z pomocą, organizując rzeczową pomoc. W sumie do Tarnopola pojechały cztery transporty, w sumie ok. 51 ton różnego rodzaju towarów, w tym żywności.

Władze Elbląga przekazały na ten cel dotychczas 200 tys. złotych z budżetu miasta. Dzisiaj (czwartek, 22 września) Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu kolejnej transzy pomocy, wartej 100 tys. złotych.

„Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. W związku z agresją sił rosyjskich w Ukrainie Gmina Miasto Elbląg organizuje pomoc rzeczową dla mieszkańców miasta partnerskiego Tarnopol w postaci przekazania artykułów żywności” - czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą Rada Miejska przegłosowała jednogłośnie.