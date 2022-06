„Paka od dzieciaka” w Elblągu dla Ukrainy

Pod taką nazwą grupa wolontariuszy działająca przy parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Elblągu ogłasza akcję zbiórki produktów żywnościowych oraz rysunków narysowanych przez dzieci, które mają trafić na wschód Ukrainy. Zobacz zdjęcia.

Chcą pomagać

Grupa wolontariuszy powstała spontanicznie tuż po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą.

- Już kilkanaście razy, w ciągu tych 3 miesięcy, osobiście zawoziliśmy zebrane rzeczy do Lwowa i Tarnopola, które jest partnerskim miastem Elbląga. Skupiliśmy się głównie na żywności, produktach dla dzieci, lekarstwach, ale i wyposażeniu taktycznym dla ochotniczych oddziałów wojskowych, czyli zwykłych chłopaków i mężczyzn, którzy walczą o wolność swojego kraju. Prowadzone przez nas działania doceniło nawet Ministerstwo Obrony Ukrainy, od którego otrzymaliśmy pisemne podziękowania za naszą pomoc i zaangażowanie. Kolejnym celem naszej akcji jest transport bezpośrednio na wschód Ukrainy, ponieważ teraz to tam wsparcie jest potrzebne najbardziej – mówi Paweł, jeden z wolontariuszy.

Dlaczego rysunki od dzieci?

Ideą trwającej obecnie zbiorki jest zebranie kartonów z podstawową żywnością i włożenie do każdego z nich rysunków od dzieci z naszego miasta. Jakichkolwiek, przedstawiających łąki, trawy, jeziora, kwiatki, pieski czy kotki. Cokolwiek!

– Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami walczącymi na froncie, widujemy się z nimi przekazując zebrane rzeczy, wtedy też informują nas czego najbardziej potrzebują.

Mówiąc o dziecięcych obrazkach, które za pierwszym razem dostali przypadkowo, zaszkliły im się oczy. Dla nich to namiastka normalności w tej strasznej sytuacji. Nie zapominajmy, że ich żony, dzieci, siostry, matki uciekły przed wojną. Zwykły rysunek podnosi ich morale i motywację, przypominając dla kogo i o co walczą. Jest to bardzo ważny aspekt w kontekście trwającej wojny. – mówi Piotr, wolontariusz.

Podstawowe produkty, które są najbardziej potrzebne: ryż, kasza gryczana, makaron, konserwy mięsne, kawy, herbaty, ciastka.

Ważne jest, by w każdej paczce obok rysunku znalazły się wszystkie produkty wymienione powyżej.

– Takie kompletne zestawy trafiają do osób potrzebujących. Wiemy to, bo za każdym razem dostajemy zdjęcia wzruszonych ludzi, którzy odbierają naszą pomoc - dodaje Ola, także wolontariuszka.

Gdzie dostarczać pomoc?

Miejsce zbiórki:

1. Punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy, przy parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, ul. Traugutta 40. Czynny we wtorki i piątki od 16 do 18:30.

2. Salon Canal+ w Centrum Handlowym Ogrody

Czynny od poniedziałku do soboty od 9 do 21.

Jeżeli ktoś chciałby pomóc a nie jest w stanie dostarczyć samemu, można zadzwonić na numer 537 474 500 i umówić się na przekazanie darów.

- Wspólnie wesprzyjmy tych, którzy walczą o wolność i suwerenność Ukrainy – apelują organizatorzy. Akcja zbiórki trwa do 5 lipca.

Na stronie portEl.pl w dziale Ogłoszenia stworzyliśmy nową zakładkę, w której pracodawcy mogą bezpłatnie zamieszczać propozycje pracy dla ukraińskich uchodźców: tu link do działu Dla Ukrainy. Zapraszamy również do zamieszczania ogłoszeń o pomocy mieszkaniowej i wszelkich innych formach wsparcia uchodźców.