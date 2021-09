Browar przygotowuje się do inwestycji

(fot. Michał Skroboszewski)

Grupa Żywiec przymierza się do przebudowy części browaru w Elblągu. Złożyła do ratusza wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej, która jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Inwestycje mają dotyczyć obiektów mieszczących się na terenie browaru przy ul. Browarnej. Grupa Żywiec nie chce na razie zdradzić szczegółów inwestycji. - Na ten moment nie posiadamy do przekazania oficjalnych informacji na temat planów inwestycyjnych browaru – odpisało nam w odpowiedzi na pytania biuro prasowe Grupy Żywiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Urzędzie Miejskim, gdzie trafił wniosek Grupy Żywiec w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej inwestycji wynika, że zakres planowanych prac jest spory. „Inwestycja polega na podjęciu szeregu działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i organizacyjnych w celu rozbudowy z elementami przebudowy obiektów i instalacji eksploatowanych na terenie Browaru w Elblągu oraz modernizacji procesów produkcyjnych w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności produkcji” - to fragment wniosku, jaki Grupa Żywiec złożyła w ratuszu. Inwestycja ma polegać min. na modernizacji linii puszkowania, rozbudowie budynku Starej Butelkowni, budowie tankofermentatorów i zbiorników BBT (do przechowywania piwa – red.). Zostanie także zbudowany nowy warsztat wózków widłowych (stary czeka rozbiórka), nowa wiata magazynowa, przebudowany układ drogowy i stworzony zespół obiektów związanych z modernizacją gospodarowania wodą. Grupa Żywiec nie chce na razie zdradzić, ile wszystkie inwestycje będą kosztować i w jakim czasie zostaną zrealizowane.

RG