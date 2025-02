Ciepłownicze opóźnienia. EPEC i EKO mówią jednym głosem

EPEC i Energa Kogeneracja nie są w stanie zrealizować zaplanowanych inwestycji w nowe źródła ciepła do końca 2025 roku, zgodnie z wcześniejszą umową między obiema spółkami. Władze obu przedsiębiorstw aneksowały więc jej zapisy. EKO swoją właśnie trwającą inwestycję ma zakończyć do końca 2026 roku, a EPEC, który nadal szuka dofinansowania na ten cel – nie szybciej niż w październiku 2028 roku.

Umowa między EPEC a EKO została zawarta w 2021 r. Na jej mocy EKO zobowiązało się do budowy do końca 2025 roku nowego źródła ciepła zasilanego gazem. Już wiadomo, że ten termin został przesunięty do końca 2026 roku i z tytułu rocznego opóźnienia spółka od 1 stycznia 2026 r. powinna płacić EPEC-owi kary umowne.

- Opóźnienie realizacji tej inwestycji oznacza, że mieszkańcy Elbląga będą dłużej płacić wyższe rachunki za ciepło, ponieważ gazowe źródło kogeneracyjne – tańsze i bardziej efektywne – wciąż nie będzie działało. Rezygnacja z kar umownych wobec Energa Kogeneracja, które mogły być naliczone za opóźnienie, pozbawia EPEC środków, które mogłyby zostać przeznaczone na własne inwestycje w nowoczesne źródła ciepła. Dzięki tym funduszom miasto mogłoby unikać konieczności zaciągania kredytów lub korzystania z innych kosztownych instrumentów finansowych – uważa radny Rafał Traks (PiS), który w tej sprawie wystąpił z interpelacją do prezydenta Elbląga.

Sprawdziliśmy, jak obecnie wygląda kwestia tej umowy między obiema spółkami i dowiedzieliśmy się, że została ona aneksowana, a EPEC zgodził się na to, by EKO zakończyła swoje prace przy nowym źródle ciepła do końca 2026 roku bez kar umownych.

- Energa Kogeneracja wywiązała się z postanowień umowy zawartej z EPEC w 2020 roku w zakresie budowy tymczasowych źródeł ciepła (czterech kotłów olejowych) oraz jednego z docelowych nowych źródeł Elektrociepłowni Elbląg, czyli zasilanej gazem ziemnym kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej ok. 114 MWt. Spółka jest w trakcie realizacji ostatniego zobowiązania wynikającego z umowy z EPEC - układu kogeneracyjnego silników gazowych o mocy cieplnej ok. 30 MWt i elektrycznej ok. 30 MWe. Aktualny harmonogram zakłada oddanie tego źródła do użytkowania z końcem 2026 roku. Spółka uzyskała warunki przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej gazu w Elblągu w terminie późniejszym, niż pierwotnie zakładano, co ostatecznie nie pozwoliło na utrzymanie pierwotnej daty oddania układu kogeneracyjnego do użytkowania, czyli końca 2025 roku. O fakcie tym spółka poinformowała EPEC, zapraszając jednocześnie do rozmów nad możliwościami rozwiązania zaistniałej sytuacji – informuje biuro prasowe Grupy Energa w odpowiedzi na nasze pytania.

Dodaje, że „EKO oraz EPEC osiągnęły porozumienie korzystne nie tylko dla obu spółek, ale także dla mieszkańców Elbląga, aneksując pierwotną umowę. Na mocy aneksu termin realizacji układu silników gazowych w Elektrociepłowni Elbląg i oddania ich do eksploatacji został urealniony i ustalony na koniec 2026 roku. Dzięki realizacji układu kogeneracyjnego silników gazowych przez EKO utrzyma on status systemu efektywnego, co pozwoli jego operatorowi m.in. na dostęp do zewnętrznego dofinansowania na preferencyjnych warunkach”.

Z kolei zarząd EPEC, do którego również wysłaliśmy pytania, podkreśla, że "model zaopatrzenia Miasta Elbląg w energię cieplną został oparty na założeniu strategicznej współpracy pomiędzy EPEC i Spółką Energa Kogeneracja. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych obu spółek leży w interesie społeczności lokalnej i wszystkich odbiorców ciepła. Z uwagi na zewnętrzne okoliczności realizacja zarówno inwestycji Energa Kogeneracja jak i EPEC jest opóźniona”.

- W kwietniu 2024 r. Energa Kogeneracja w Memorandum Informacyjnym skierowanym przez do władz miasta i EPEC wskazała konieczność zmiany terminu realizacji inwestycji. Przyczyna przesunięcia terminu leżała po stronie Polskiej Spółki Gazowniczej, która we wskazanych przez Energa Kogeneracja terminach nie zapewniła możliwości dostawy paliwa gazowego w odpowiednich parametrach technicznych. W związku z powyższym podpisano aneks przesuwający termin realizacji umowy – potwierdza EPEC, który jeszcze nie rozpoczął swojej inwestycji – czyli budowy elektrociepłowni kogeneracyjnej przy ul. Dojazdowej zasilanej paliwem gazowym. Z odpowiedzi spółki wynika, że termin przyłączenia nowej instalacji został określony nie szybciej niż na październik 2028 roku.

- Według obecnych założeń rozpoczęcie realizacji projektu przez EPEC nastąpi w styczniu 2027 r. i zakończy się z końcem 2028 r. Jednocześnie opracowano dwa modele finansowania przedsięwzięcia. Pierwszy uwzględnia pozyskanie środków na realizację (dotację i pożyczkę) w konkursie NFOŚiGW z możliwością aplikowania do 30 czerwca 2025 r. Drugi, w przypadku nieotrzymania dofinansowania z NFOŚiGW, zakłada finansowanie ze środków własnych i kredytu preferencyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego – informuje EPEC.