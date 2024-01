Co słychać na budowie kąpieliska

Mijają dwa miesiące od rozpoczęcia budowy kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej. Na jakim etapie są prace i co będzie działo się na placu budowy w najbliższym czasie? Zobacz zdjęcia.

Budowa kąpieliska przy ul. Spacerowej rozpoczęła się w połowie listopada. – Trwają prace ziemne, między innymi jest wykonywany nasyp niecki basenowej. Wykonano drenaż do odprowadzania wody, tymczasowe przyłącza niezbędne do prowadzenia prac, na terenie budowy zamontowano również monitoring – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. – Po ukończeniu nasypu rozpoczną się prace związane z wzmocnieniem podłoża i palowaniem.

Kąpielisko o głębokości od 1,2 do 1,8 m powstaje w miejscu tzw. wojskowej niecki byłego basenu, na obszarze ok. 3,5 hektara, gdzie przewidziano centrum rekreacji wodnej na świeżym powietrzu wraz ze pięcioma zjeżdżalniami, torami pływackimi, brodzikiem dla dzieci, rwącą rzeką, pomostami, boiskami do siatkówki plażowej i kometki, terenami zielonymi oraz całym zapleczem sanitarnym i gastronomicznym. Rozbudowany też będzie obecny parking przy CRW Dolinka.

Inwestycja przy ul. Spacerowej ma kosztować 90,5 mln złotych. Elbląg otrzymał na ten cel 65 mln złotych rządowego dofinansowania, reszta ma być sfinansowana dzięki emisji przez samorząd obligacji. Kąpielisko ma być gotowe do 9 czerwca 2025 roku, będzie zasilane wodą wodociągową, ma być czynne każdego roku od czerwca do sierpnia.

Po realizacji tej inwestycji pozostanie jeszcze do zagospodarowania druga nieczynna niecka byłego basenu. Ma na niej powstać akwen do sportów wodnych, który ma równocześnie pełnić funkcję zbiornika retencyjnego. To zadanie przewidziano na lata 2026-2027, miasto nie ma jeszcze na ten cel pieniędzy.