Co słychać na stadionie?

Obserwujemy działania związane z modernizacją Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola. Obecnie trwają prace nad programem funkcjonalno-użytkowym dotyczącym montażu podgrzewanej murawy oraz aktualizacji dokumentacji remontu trybuny zachodniej.

Na początek klasycznie przypomnimy o obietnicy prezydenta Elbląga z grudnia 2022 r. "Prezydent Witold Wróblewski zapowiedział rozpoczęcie na początku 2023 roku procesu inwestycyjnego, dotyczącego budowy ogrzewania murawy boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Agrykola. Szczegóły tej inwestycji będą uzgadniane podczas kolejnych spotkań zespołu roboczego.“ - możemy przeczytać na stronie internetowej elbląskiego ratusza

Podgrzewana murawa jest jednym z warunków koniecznych do spełniania warunków otrzymania licencji na grę w I lidze. Zapytaliśmy w Urzędzie, co słychać w sprawie tej inwestycji. I dowiedzieliśmy się, że pewne działania zostały podjęte.

Do 18 maja ma zostać opracowany program funkcjonalno-użytkowy podgrzewania murawy boiska. Z niego dowiemy się też o kosztach planowanej inwestycji. Umowę na przygotowanie tego dokumentu podpisano 3 kwietnia z firmą Bullait, koszt - 19,6 tys. zł.

- Firma została wybrana po złożeniu oferty w odwiedzi na zapytanie ofertowe Gminy Miasto Elbląg. Firma Bullait była jedyną firmą, która złożyła ofertę - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza.

5 kwietnia została podpisana umowa z Project System Piotr Pałdyna, która wykona aktualizację dokumentacji na przebudowę trybuny zachodniej wraz z zadaszeniem i instalacją fotowoltaiczną. Koszt aktualizacji - 24,6 tys. zł.

- Zadanie zostało powierzone firmie, która wykonywała wcześniej aktualizację i posiada do niej prawa. Dla obu tych zadań nie miała zastosowania procedura z prawa zamówień publicznych - informuje Łukasz Mierzejewski.

Tymczasem zakończyły się prace i miasto odebrało od wykonawcy wyremontowane wejście na Stadion Miejski od ulicy Agrykola. Koszt - 668 tys. zł, inwestycja była sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie (stan na 2 maja).

Nowy stadion dla Elbląga?

9 marca na stronach internetowych Urzędu Miasta pojawił się komunikat, w którym prezydent Elbląga powiedział, że złoży wniosek do programu „Sportowa Polska“ w sprawie stadionu. Wysłaliśmy więc do biura prasowego następujące pytania: Gdzie ma się znajdować, jaka ma być jego pojemność. Do rozgrywek którego poziomu rozgrywkowego PZPN ma być dostosowany, czy będzie budowany siłami samego miasta czy też w Partnerstwie Publiczno - Prywatnym, czy będzie to stadion tylko piłkarski, czy też będzie miał też inne funkcje (jakie?), czy będzie to sam stadion czy też wokół niego powstanie np. centrum handlowe lub centrum biurowe lub coś innego. Jaki jest szacowany koszt inwestycji? Na jaką kwotę będzie opiewał wniosek do konkursu ministerialnego?

Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.