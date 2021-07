Czego brakuje wodniakom

Udowodnili, że da się przepłynąć ze Śląska do Elbląga łodzią napędzaną prądem z paneli słonecznych. Przetarli szlak, na własnej skórze przekonując się, czego brakuje w wodnej infrastrukturze, by ożywić żeglugę po polskich rzekach. Czego wodniakom ze Śląska brakuje w Elblągu i okolicach?

O solarnej łodzi, na której pokładzie do Elbląga przypłynęli studenci ze Śląska z kapitanem dr. hab. Stefanem Nowakiem, więcej przeczytacie w tym artykule. Podczas pobytu wodniaków w mieście zapytaliśmy ich, czego Elblągowi i regionowi brakuje pod kątem infrastruktury dla żeglarzy.

- Widać, że macie parcie na rozwój turystyki wodnej. Macie świetnie przygotowane materiały promocyjne o drodze wodnej E-70 z wieloma szczegółami przydatnymi żeglarzom. Gdyby coś takiego było zrobione dla Odry, byłbym szczęśliwy i turystyka by się tam rozwijała – mówił dr hab. Stefan Nowak. - Czego brakuje? Studentom, którzy ze mną przypłynęli, na przykład dyskoteki. O 23 nie znaleźli w Elblągu miejsca, w którym mogli by się pobawić – śmieje się kapitan. - Infrastruktura żeglarska, którą macie, jest na wysokim poziomie, ale jest jej za mało. Na Mazurach co trzy, cztery godziny rejsu możesz zejść na ląd, by coś zjeść w restauracji, kolejne dwie godziny możesz spędzić na kąpielach w jeziorze, kolejną godzinę na czymś innym. Nic dziwnego, że codziennie jest tam 80 tysięcy żeglarzy, Tutaj takie możliwości nie ma, a macie wielki skarb – jedyne na świecie pochylnie. Nie ma tylko po drodze żadnych przystanków, marin, tak zwanych imprezowni dla dzieci, młodzieży, w których można spędzić fajnie wolny czas. Trzeba płynąć 12 godzin, by dotrzeć do najbliższych. Takie przystanki, mariny są konieczne, sprawdzą się po odblokowaniu żeglugi przez Zalew, budowie przekopu. Mazurscy żeglarzy tu przyjadą, by wreszcie jak te wilki morskie wpłynąć na Bałtyk, to jest naprawdę spory potencjał – dodaje Stefan Nowak, który zwraca również uwagę na kwestie ekologii i domaga się zmian w przepisach dla żeglarzy.

- Należy wprowadzić przymus zrzucania fekaliów z jednostek w przystosowanych do tego miejscach. Ta usługa powinna być bezpłatna i rozpowszechniona we wszystkich przystaniach – stwierdził.

- Jesteśmy w kontakcie z Wodami Polskimi i rozmawiamy na temat zbudowania sieci punktów, w których będzie można odbierać nieczystości z jednostek – mówi senator Jerzy Wcisła, który jest przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. dróg wodnych. - Ten rejs poszukuje w sposób naukowy możliwości uprawiania turystyki wodnej takiej, która będzie najmniej szkodziła środowisku. Brakuje nam dobrych rozwiązań w zakresie źródeł energii dla jednostek pływających i dlatego inicjatywę prof. Nowaka uważam za bardzo ważną, bo ona buduje taką przyszłość przed turystyką. Będziemy o tym dyskutować podczas konferencji, która odbędzie się jesienią w Giżycku – dodał senator.

Dzisiaj w Elblągu również odbyła się, zorganizowana przez elbląskie biuro Urzędu Marszałkowskiego, konferencja pod hasłem „Zrównoważona turystka wodna - ekologia, innowacje i możliwości na przyszłość”, której dr hab. Stefan Nowak był jednym z gości. A o tym, że turystyka wodna to przyszłość, najlepiej świadczą wypowiedzi studentów, którzy przypłynęli łodzią solarną do Elbląga.

- To zupełnie nowa forma spędzania czasy. Zupełnie inaczej ogląda się świat z perspektywy rzeki. Dla nas przyzwyczajonych do szybkości, prędkość łodzi 6 km/h była zaskakująca, ale czas na wodzie mija przyjemnie, jak się ma taką załogę. Napęd elektryczny jest cichutki, więc mogliśmy się wyciszyć od miejskiego chaosu i to nam się udało - mówi Daria Nowak, jedna z uczestniczek rejsu.

- Dla mnie to pierwszy taki kontakt z wodą. To fajne przeżycie i w przyszłości również planuję wypływać podobnymi jednostkami. Być może uda się w tym samym składzie, inną trasą – ma nadzieję Maciej Radziejewski, student z AWF Katowice.