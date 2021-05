"Czy tak powinna wyglądać pomoc przedsiębiorcom?"

- Ostatni rok był dla nas bardzo trudny, cała nasza branża została potraktowana bardzo źle, niebawem w mocno okrojonej wersji ruszamy, ale żeby nie było za łatwo dostaliśmy informację o kontroli - piszą właściciele Pubu Sąsiedzi. Chodzi o kontrolę "wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych". O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiliśmy Urząd Miejski w Elblągu.

- Ostatni rok był dla nas bardzo trudny, cała nasza branża została potraktowana bardzo źle, niebawem w mocno okrojonej wersji ruszamy, ale żeby nie było za łatwo dostaliśmy informację o kontroli - piszą właściciele elbląskiego pubu Sąsiedzi. Chodzi tu o kontrolę "wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów sprzedaży napojów alkoholowych. O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiliśmy Urząd Miejski w Elblągu.

Okres pandemii jest dla branży gastronomicznej niezwykle trudny.

- Cała nasza branża została potraktowana bardzo źle, niebawem w mocno okrojonej wersji ruszamy, ale żeby nie było za łatwo, to dostaliśmy informację o kontroli. Bardzo dziękujemy miastu za okazane wsparcie i żałujemy, że ten urząd nie był tak chętny do policzenia towaru, który musieliśmy wyrzucić. Przypominamy że od roku mamy praktycznie zamknięte - informują właściciele pubu Sąsiedzi i proszą naszą redakcję o wyjaśnienie tej sprawy.

W piśmie przesłanym do pubu Sąsiedzi przez Urząd Miejski w Elblągu czytamy między innymi: "zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie weryfikacji pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2020 roku na podstawie ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".

Jak wyjaśnia Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga, takie kontrole odbywają corocznie i są działaniami rutynowymi. - Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu zarówno w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal), jak również w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży są działaniami ustawowymi. Odbywają się corocznie, są to działania rutynowe, zgodne z przyjętym planem kontroli. Nie są one kierowane przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. W tym roku przeprowadzonych zostało już 6 tego typu kontroli – informuje Joanna Urbaniak.